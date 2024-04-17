19 Yaş Altı Kadınlar Sutopu Türkiye Şampiyonası, Niğde'de başladı

Bor Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonada 14 takım mücadele ediyor.

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