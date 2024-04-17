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        19 Yaş Altı Kadınlar Sutopu Türkiye Şampiyonası, Niğde'de başladı

        Türkiye Sutopu Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 19 Yaş Altı Kadınlar Sutopu Türkiye Şampiyonası, Niğde'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:39 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:39
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        19 Yaş Altı Kadınlar Sutopu Türkiye Şampiyonası, Niğde'de başladı
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        Türkiye Sutopu Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 19 Yaş Altı Kadınlar Sutopu Türkiye Şampiyonası, Niğde'de başladı.

        Bor Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonada 14 takım mücadele ediyor.

        Türkiye Sutopu Federasyonu Niğde İl Temsilcisi Orhan Yılmaz, şampiyonadaki ilk karşılaşmanın Keçiören Belediyesi ile Antalyaspor arasında yapıldığını söyledi.

        Turnuvaya 14 takımın katıldığını belirten Yılmaz, şampiyonanın 21 Nisan'da sona ereceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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