Niğde'de "Uluslararası Resim Sergisi" düzenlenecek

Niğde Belediyesince 8 ülkeden 21 sanatçının eserlerinin yer alacağı "Uluslararası Resim Sergisi" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Uluslararası Sanatçılar Topluluğunun da destek verdiği sergi, 20 Nisan Cumartesi günü Niğde Belediyesi Sanat Galerisi'nde saat 14.30'da açılacak.

Sergide ABD, Hindistan, İran, Suriye, Japonya, Gürcistan, Pakistan ve Mısır'dan First Wish Art Gallery üyesi 21 sanatçının yağlıboya ve akrilik gibi farklı tekniklerle yaptığı eserler yer alacak.

Üç gün açık kalacak sergi, ücretsiz ziyaret edebilecek.