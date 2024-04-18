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        Niğde'de "Uluslararası Resim Sergisi" düzenlenecek

        Niğde Belediyesince 8 ülkeden 21 sanatçının eserlerinin yer alacağı "Uluslararası Resim Sergisi" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 14:29 Güncelleme: 18.04.2024 - 14:29
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        Niğde'de "Uluslararası Resim Sergisi" düzenlenecek
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        Niğde Belediyesince 8 ülkeden 21 sanatçının eserlerinin yer alacağı "Uluslararası Resim Sergisi" düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Uluslararası Sanatçılar Topluluğunun da destek verdiği sergi, 20 Nisan Cumartesi günü Niğde Belediyesi Sanat Galerisi'nde saat 14.30'da açılacak.

        Sergide ABD, Hindistan, İran, Suriye, Japonya, Gürcistan, Pakistan ve Mısır'dan First Wish Art Gallery üyesi 21 sanatçının yağlıboya ve akrilik gibi farklı tekniklerle yaptığı eserler yer alacak.

        Üç gün açık kalacak sergi, ücretsiz ziyaret edebilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, tüm sanatseverleri sergiye davet etti.

        Etkinliğe katkı sunan First Wish Art Gallery yönetici ve üyelerine, ressam Sefa Büte'ye teşekkür eden Özdemir, "Belediye olarak hayata geçirdiğimiz kültürel ve sanatsal etkinlikler artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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