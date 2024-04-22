Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayasıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, karakterinde bağımsızlık olan Türk milletinin, bir asır önce destansı bir mücadele örneği sergiledikten sonra bağımsızlığını dünyaya ilan ettiğini belirtti.

Esarete boyun eğmeyen Türk milletinin kendi yönetim biçimini belirlediğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her yıl büyüyen bir coşkuyla birlik ve beraberlik içerisinde kutluyoruz. Böylesine önemli bir günde bir yandan bayram coşkusunu yaşarken, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, vatan ve milletine kalpten bağlı, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak, Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkacak eğitim ve bilince sahip olması için her türlü çabayı da sarf etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele'de hayatlarını kaybeden şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."