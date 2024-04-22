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        Niğde Valisi Çelik'ten 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Niğde Valisi Cahit Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayasıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 12:54 Güncelleme: 22.04.2024 - 12:54
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        Niğde Valisi Çelik'ten 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayasıyla mesaj yayımladı.

        Çelik, mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın zafere ulaşılmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla sonuçlandığını belirtti.

        Bu önemli günün, millet egemenliğini koruyacak olan çocuklara Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edildiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

        "Şüphesiz ki Türk milletinin tarihindeki bu önemli günün tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmesi çok anlamlıdır. Ülkemizin gelişip yükselmesi ve çağdaş medeniyetler seviyesine çıkabilmesi, yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızın en iyi şekilde donatılmasına ve yetiştirilmesine bağlıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı ve Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve destansı Kurtuluş Savaşı'nı sevk ve idare eden ilk meclisimizin kahraman üyelerini bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyor, milletimizin ve Cumhuriyeti'mizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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