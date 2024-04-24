Niğde'de yılın doktoru seçilen Mustafa Doğan başhekim oldu

Dr. Mustafa Doğan, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Osmaniye merkez, Kırıkhan, İskenderun ve Hatay merkezde fedakarca yürüttüğü çalışmalardan dolayı geçen ay yılın doktoru seçilmişti.

​​​​​​​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımlarıyla İstanbul Haliç Kongre ve Kültür Merkezinde "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" temasıyla kutlanan 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde, Niğde’de yılın hekimi olarak seçilen Doğan, NÖHÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik görevine getirildi.

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