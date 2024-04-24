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        Niğde'de yılın doktoru seçilen Mustafa Doğan başhekim oldu

        Niğde'de yılın hekimi seçilen Niğde Ömer Halisdemir Üniveristesi (NÖHÜ) Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Doğan, NÖHÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 17:06 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:06
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        Niğde'de yılın doktoru seçilen Mustafa Doğan başhekim oldu
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        Niğde'de yılın hekimi seçilen Niğde Ömer Halisdemir Üniveristesi (NÖHÜ) Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Doğan, NÖHÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine getirildi.

        ​​​​​​​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımlarıyla İstanbul Haliç Kongre ve Kültür Merkezinde "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" temasıyla kutlanan 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde, Niğde’de yılın hekimi olarak seçilen Doğan, NÖHÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik görevine getirildi.

        Dr. Mustafa Doğan, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Osmaniye merkez, Kırıkhan, İskenderun ve Hatay merkezde fedakarca yürüttüğü çalışmalardan dolayı geçen ay yılın doktoru seçilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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