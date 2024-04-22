Niğde'de 2 okula şehitlerin ismi verildi

Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki Şehit Güngör Uğur ve Şehit Hüseyin Arısoy'un ismi okullarda yaşatılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulukışla Anaokulu'na Şehit Güngör Uğur'un, Ulukışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ise Şehit Hüseyin Arısoy'un ismi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Cahit Çelik, şehitlerin isimlerini bir kez daha öğrencilere, gençlere ve ilçe nezdinde yaşatmak ve hatırlatmak istediklerini belirtti.

Aziz şehitlerin bu vatanın birliği ve güçlü kalması adına canını bu bayrak için feda etmekten bir adım bile geri durmadıklarını aktaran Çelik, şunları kaydetti: