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        Niğde'de 2 okula şehitlerin ismi verildi

        Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki Şehit Güngör Uğur ve Şehit Hüseyin Arısoy'un ismi okullarda yaşatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 17:29 Güncelleme: 22.04.2024 - 17:29
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        Niğde'de 2 okula şehitlerin ismi verildi
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        Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki Şehit Güngör Uğur ve Şehit Hüseyin Arısoy'un ismi okullarda yaşatılacak.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulukışla Anaokulu'na Şehit Güngör Uğur'un, Ulukışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ise Şehit Hüseyin Arısoy'un ismi verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Cahit Çelik, şehitlerin isimlerini bir kez daha öğrencilere, gençlere ve ilçe nezdinde yaşatmak ve hatırlatmak istediklerini belirtti.

        Aziz şehitlerin bu vatanın birliği ve güçlü kalması adına canını bu bayrak için feda etmekten bir adım bile geri durmadıklarını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

        "Şehitlik mertebesinin ne kadar kıymetli bir makam olduğunu bilen bu millet, tüm şehitlerimize ağuşunu açıp bekleyen bir Peygamberin Ümmeti olarak şehitlerimizin aziz hatırası olan ailelerine hürmeti, saygıyı hayatın her aşamasında göstermekle mükelleftir. Bu okullarda eğitim öğretim hayatına devam eden ve edecek öğrencilerimiz için de şehitlerimizin ismini yaşatılması, onların vatanına ve milletine bağlı birer fert olarak yetiştirilmeleri sürecinde motive edici bir değer olacağına inanıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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