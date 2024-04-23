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        Niğde'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Niğde'nin Bor ilçesinde hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 17:01 Güncelleme: 23.04.2024 - 17:01
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        Niğde'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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        Niğde'nin Bor ilçesinde hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kemal Çınar idaresindeki 35 RCK 12 plakalı hafif ticari araç, Bor-Altunhisar kara yolunda Fahri Özcan'ın kullandığı 16 HM 427 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Abdulhalim Kaya, Eyhem El Hıdır, Aliye Hıdır ve 1,5 aylık Sıraç Hıdır yaralandı.

        Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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