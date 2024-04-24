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        Niğde'de "Kariyer Günleri 2" programı düzenlendi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "Kariyer Günleri 2" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 15:48 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:50
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        Niğde'de "Kariyer Günleri 2" programı düzenlendi
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "Kariyer Günleri 2" programı gerçekleştirildi.

        Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan Danıştay Tetkik Hakimi Kazım Yiğit, kariyer kavramının iş hayatında ilerleme anlamına geldiğini söyledi.

        Kariyerin bireysel olarak gençlik çağında iş hayatında yükselmenin yanı sıra emeklilikte de bir uğraş olduğunu ifade eden Yiğit, şunları kaydetti:

        "Kariyer günleri etkinlikleri üniversitelerin kurumsal hedeflere ulaşmasında, iş verenlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında ve bireysel kariyer hedeflerin gerçekleştirme başarısı gösteren yeni mezunların geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. İstihdam ve kariyer günleri etkinlikleri üniversite öğrencilerinin donanımlarını arttırmak, mezuniyet sonrası istihdam olanaklarına katkıda bulunmayı ve üniversite öğrencilerinin gelecekteki iş hayatında donanımlı bireyler olarak hayata katılmalarını amaçlamaktadır. Kariyer günleri ayrıca öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade etmelerini ve geleceklerine dair hedefler koyabilmelerini de amaçlamaktadır."

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da "Bilimden kültür sanata, bürokrasiden özel girişimciliğe kadar birçok alanda başarılı mesleki deneyime sahip olan konuklarımız, öğrencilere kariyer süreçlerine ışık olacak ve motivasyonlarına çok önemli katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

        Programa, Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çifcibaşı, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adalet Komisyonu Başkanı ve 2. Ağır Caza Mahkemesi Başkanı Bayram Ünlü ile öğrenciler katıldı.

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