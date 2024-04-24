Niğde'de "Kariyer Günleri 2" programı düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "Kariyer Günleri 2" programı gerçekleştirildi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan Danıştay Tetkik Hakimi Kazım Yiğit, kariyer kavramının iş hayatında ilerleme anlamına geldiğini söyledi.

Kariyerin bireysel olarak gençlik çağında iş hayatında yükselmenin yanı sıra emeklilikte de bir uğraş olduğunu ifade eden Yiğit, şunları kaydetti:

"Kariyer günleri etkinlikleri üniversitelerin kurumsal hedeflere ulaşmasında, iş verenlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında ve bireysel kariyer hedeflerin gerçekleştirme başarısı gösteren yeni mezunların geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. İstihdam ve kariyer günleri etkinlikleri üniversite öğrencilerinin donanımlarını arttırmak, mezuniyet sonrası istihdam olanaklarına katkıda bulunmayı ve üniversite öğrencilerinin gelecekteki iş hayatında donanımlı bireyler olarak hayata katılmalarını amaçlamaktadır. Kariyer günleri ayrıca öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade etmelerini ve geleceklerine dair hedefler koyabilmelerini de amaçlamaktadır."