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        Niğde'de bir kişi benzin dökerek evlerini yaktı

        Niğde'de bir kişi babasıyla tartıştıktan sonra benzin dökerek evlerini yaktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 09:23 Güncelleme: 25.04.2024 - 09:23
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        Niğde'de bir kişi benzin dökerek evlerini yaktı
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        Niğde'de bir kişi babasıyla tartıştıktan sonra benzin dökerek evlerini yaktı.

        S.E, Şehitler Mahallesi Azimli Sokak'ta bulunan evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle babasıyla tartıştıktan sonra bezin dökerek evi ateşe verdi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan S.E, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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