Niğde'de bir kişi benzin dökerek evlerini yaktı
Niğde'de bir kişi babasıyla tartıştıktan sonra benzin dökerek evlerini yaktı.
Niğde'de bir kişi babasıyla tartıştıktan sonra benzin dökerek evlerini yaktı.
S.E, Şehitler Mahallesi Azimli Sokak'ta bulunan evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle babasıyla tartıştıktan sonra bezin dökerek evi ateşe verdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan S.E, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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