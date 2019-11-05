Niğde’nin 3 ilçesine Kaymakam atandı

İç İşleri Bakanlığının 105'inci Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni sonrasında Niğde’nin 3 ilçesine yeni kaymakam atandı.
Atamalar sonrası Ulukışla ilçe kaymakamlığına Osman Şahin, Altunhisar Kaymakamlığına Yunus Emre Akpınar,
Çamardı Kaymakamlığına ise Fatih Uzun atandı.
Yeni Kaymakamlar ilçelerine giderek görevlerine başladı.
NİĞDE
05 Kasım 2019 Salı
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