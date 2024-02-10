Niğde'de 100. Yıl Millet Kütüphanesi hizmete açıldı

Niğde Belediyesi tarafından yaptırılan 100. Yıl Millet Kütüphanesi, tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da katıldığı törenle hizmete girdi.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'ndaki kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, tesisin Niğde için büyük bir yatırım olduğunu söyledi.

Kütüphanenin açılışını tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ile gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Çelik, "Daha önce görev yaptığım illerde yerel tarihe ilgim oldu. Niğde'nin tarihiyle ilgili okumalar yapıyorum, Hüdavent Hatun ile ilgili bir makale yazdım ve inşallah yayınlayacağım. Niğde, tarihi anlamda çok önemli bir yer. Firigler, Persler, Roma, Osmanlı ve Selçuklu medeniyetlerinin yaşadığı bir kent." ifadelerini kullandı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de çocukların sadece kitap okumaları için değil, fırsat eşitliği sunmak için de kütüphane yaptıklarına işaret etti.

Bazı başarılı öğrencilerin ders çalışma imkanlarının kısıtlı olduğunu anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Elimizden geldiği kadar tüm imkanları sunmaya, en güzel kütüphaneleri kente kazandırarak çocuklarımızın kitapla iç içe olmasını, derslerine çalışmalarını, internete erişmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Her türlü fırsatı çocuklarımıza eşit sunmaya çalışıyoruz. Bu şekilde yola çıktık ve 2 yıl içerisinde dördüncü kütüphanemizin açılışını yaptık."

Prof. Dr. İlber Ortaylı ise her gelişinde Niğde'nin daha da geliştiğini ve zenginleştiğini gördüğünü dile getirdi.

Hakiki zenginliğin kültürel zenginlik olduğuna dikkati çeken Ortaylı, "Burası Anadolu'nun enteresan şehridir. Selçuklulardan gelen yeni bir devrin bütün kalıntıları vardır. Bu zenginliğin tadına varmak ve okumak için kütüphane lazım, kütüphanesiz bir şehir düşünülemez. Burası üniversite şehri. Kütüphaneleri, müzikholleri kullanılmayan, resim yapılmayan bir memleket sıkar." diye konuştu.

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt'un da konuşma yaptığı törende kurdele kesilerek kütüphane hizmete açıldı.

Açılıştan sonra Ortaylı, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı.