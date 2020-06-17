Nihat Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etmesiyle gündeme geldi. İşte, Nihat Özdemir hakkında detaylar haberimizde...

NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Nihat Özdemir (d. 5 Nisan 1950, Diyarbakır),Türk iş insanı ve spor yöneticisi. Türkiye Futbol Federasyonu mevcut başkanıdır.

Evli, 2 çocuk babasıdır. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden (şimdiki adı Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) makine yüksek mühendisi olarak mezun olmuştur. İngilizce bilmektedir. Sanayi ve turizm, İnşaat alanlarında yatırımları vardır. Ankara, Bilkentte oturmaktadır. Limak adlı bir inşaat şirketi vardır. İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nın hissedarıdır.[kaynak belirtilmeli] Ankaragücü ve Fenerbahçe'de idari görevler aldı. 1 Haziran 2019'da tek aday olarak girdiği TFF Başkanlık Seçimi'nde 179 oy olarak federasyonun 42. başkanı oldu.

Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 1.6 milyar dolarlık servetiyle 14. sırada yer almaktadır.