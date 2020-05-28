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HaberlerDünyaNijerya'da silahlı saldırılarda en az 60 kişi öldü - Haberler
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Nijerya'da silahlı saldırılarda en az 60 kişi öldü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda en az 60 kişi hayatını kaybetti.

silahlı saldırı
AA

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda en az 60 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, yaklaşık 100 motosikletli silahlı kişi, Sokoto eyaletine bağlı komşu köyler Garki, Dan Aduwa, Kuzari, Katuma ve Masawa'da etrafa ateş açtı.

Saldırılarda en az 60 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yüzlerce kişi korkudan evlerini terk ederken, saldırı nedeniyle tarım ürünleri zarar gördü.

Sokoto Eyaleti Polis Sözcüsü Muhammad A Sadiq, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANMIŞTI

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

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