Nilperi Şahinkaya'nın Sadri Alışık Ödülleri tarzı

Annesi Meltem Vural’ı geçtiğimiz haftalarda kaybeden Nilperi Şahinkaya, sosyal medyada "Canlarım, ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin." notuyla veda eder gibi bir paylaşım yaparak gündeme gelmişti.

Yaşananların ardından sevenlerini rahatlatmak isteyen Şahinkaya, kısa bir açıklama yaparak merak edilen durumu netleştirmiş ve "Ben iyiyim" demişti.

Sevenlerini endişelendiren günlerin ardından moralini yükselten oyuncu, sosyal medya hesabından Sadri Alışık Ödülleri için tercih ettiği şık elbiseyle verdiği pozları paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram