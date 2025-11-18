Nilsu Berfin Aktaş: Bir yılı geçmiş bile
Nilsu Berfin Aktaş ile yapımcı sevgilisi Tolga Aykut, bir yılı aşan ilişkilerinin yıl dönümünü sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı. Aykut'un ise ilişki süresini saniye saniye saydığı ortaya çıktı
Giriş: 18.11.2025 - 08:16 Güncelleme: 18.11.2025 - 08:34
Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile yapımcı sevgilisi Tolga Aykut, bir süredir mutlu bir ilişki sürdürüyor. Çift, son olarak yıl dönümü kutlamalarıyla gündeme geldi.
Nilsu Berfin Aktaş, sevgilisiyle çekilmiş romantik fotoğrafları paylaşarak; "Bir yılı geçmiş bile" notunu düştü. Tolga Aykut ise bu paylaşıma; "Bir yıl, bir ay, 13 saat 45 dakika 11 saniye" ifadesiyle karşılık verdi.
Fotoğraflar: Instagram
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ