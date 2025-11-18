Nilsu Berfin Aktaş: Bir yılı geçmiş bile

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile yapımcı sevgilisi Tolga Aykut, bir süredir mutlu bir ilişki sürdürüyor. Çift, son olarak yıl dönümü kutlamalarıyla gündeme geldi.

Nilsu Berfin Aktaş, sevgilisiyle çekilmiş romantik fotoğrafları paylaşarak; "Bir yılı geçmiş bile" notunu düştü. Tolga Aykut ise bu paylaşıma; "Bir yıl, bir ay, 13 saat 45 dakika 11 saniye" ifadesiyle karşılık verdi.

Fotoğraflar: Instagram