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Nintendo iki yeni Pokemon oyununu duyurdu

Nintendo, oyun konsolu Switch için bu yıl iki adet yeni Pokemon oyunu piyasaya süreceğini duyurdu. Pokemon Sword ve Pokemon Shield adındaki iki oyunda yeni Pokemon'lar ve keşfedilecek yeni dünyalar olacak.

Giriş: 28.02.2019 - 15:04 | Güncelleme:

Japonya merkezli dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Nintendo, oyun konsolu Switch için bu yıl iki adet yeni Pokemon oyunu piyasaya süreceğini duyurdu.

Pokemon Sword ve Pokemon Shield adındaki iki oyunda yeni Pokemon'lar ve keşfedilecek yeni dünyalar olacak.

Geçen yıl piyasaya sürülen iki oyunda orijinal Kırmızı ve Mavi oyunlarının yeniden yapılmıştı, ancak bu yıl çıkacak oyunların yeni bir dünya olan Galar'da geçmesi planlanıyor.

Galar ise İngiltere'den ve ülkenin başkenti Londra'dan esinlenen bir coğrafya. Bu yeni coğrafyada hem kar altındaki kırsal bölge görüntüleri hem de şehir arkaplanının olması vaat ediliyor.

Aynı zamanda bu oyunlarda üç boyutlu kamera açılarının ve daha sinematografik bir görselliğin kullanılacağı belirtiliyor.

Pokemon ilk başta konsol oyunu olarak ün kazanmış, ardından cep telefonlarında Pokemon Go ile artırılmış gerçeklik oyununa dönüşmüştü.

https://www.youtube.com/watch?v=BdA22Lh6Rwk

Oyuncular ilk başta Grookey, Scorbunny ya da Sobble adındaki üç yeni karakterden biriyle oyuna başlayabilecek.

https://twitter.com/Pokemon/status/1100759114861314048

https://twitter.com/Pokemon/status/1100759300618612736

https://twitter.com/Pokemon/status/1100759458110558208

Film Mayıs'ta vizyona giriyor

BBC'nin Newsbeat programına konuşan Pokemon fanı Dan Maher, oyunun fragmanlarının 'harika' gözüktüğünü söyleyerek böylesi bir oyunu uzun zamandır beklediklerini belirtti.

Modern grafik özelliklerinin kullanıldığı bir oyunun uzun zamandır yapılmasını beklediklerini söyleyen Maher, Pokemonların üç boyutlu yaratılmasının iyi bir gelişme olduğunu vurguladı.

Pokemon Sword ve Pokemon Shield oyunlarının piyasaya sürüleyeceği, hayranları tarafından Pokemon Günü olarak kutlanan 27 Şubat'ta duyuruldu.

Bu tarih, orijinal Pokemon oyununun Japonya'da 1996 yılındaki yayımlanma tarihi.

Ortaya çıkmasının üzerinden 23 yıl geçmişken 2019'un Pokemon için büyük bir yıl olması bekleniyor.

Pokémon'ların asıl karakteri Pikachu'nun başrolde olduğu 'Pokemon: Detective Pikachu' (Dedektif Pikachu) Mayıs 2019'da vizyona giriyor.

Warner Bros'un yapımcısı olduğu filmde Pikachu'yu Ryan Reynolds seslendiriyor.

Pokemon'lar oyun olarak ortaya çıkmasının hemen ardından dünya çapında büyük bir fenomen haline gelmişti.

1990'ların sonlarında televizyonlarda yayımlanan bir çizgi filme dönüştürülen Pokemon'lar 120'dan fazla ülkede gösterildi.

  • Pikachu'nun yeni imajı hayranlarından tepki topladı
  • Fotoğraflarla: 90'lardan bu yana Nintendo konsolları

BBC TÜRKÇE

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