Niort - Clermont maçı istatistikleri

Fransa Ligue 2 maçında Niort ile Clermont, 03 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. 3 puanlı Niort 4. sırada bulunuyor, Clermont 1 puana sahip ve 11. sırada. Niort son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Clermont son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 176 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Niort kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 2.80, Clermont sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Niort son haftadaki Lens müsabasında 3-1 yenildi.

Clermont, Auxerre karşılaşmaında 1-0 kazandı.

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