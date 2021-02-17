Nirengi Derneği, istismara karşı telefon destek hattı açtı

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Dernekten yapılan açıklamaya göre, hattan çocuk istismarı vakaları için yasal mercilere bildirim konusunda yönlendirme, istismar bildirimi adli mercilere yapılan ancak henüz kamu avukatı atanmamış istismar mağduru çocuklara destek ve istismar bildirimi adli mercilere yapılan ancak henüz aile, çalışma ve sosyal hizmetler müdürlüğünden psikososyal destek için uzman atanmamış mağdur çocuklar için destek alınabiliyor.

Hafta içi 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veren hatta 0850 216 53 67 numaralı telefondan ulaşılıyor.

Nirengi Derneği Direktörü ve Yönetim Kurulu Başkanı İdil Türkmen Ayaydınlı, hattın çağrı almaya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Nirengi Derneği İstismara Karşı Destek Hattı'nı 18 yaş altı istismar mağduru çocukların, bakım verenlerinin veya konudan haberdar olan çocukla ilişkili kimselerin yasal ve psikosoyal danışmanlık ihtiyaçlarına cevap vermek için oluşturduk. Bu kişiler telefon hattını doğrudan arayarak taleplerini ve sorularını iletebilir."

Hattın bildirim hattı olmadığının altını çizen Ayaydınlı, şu bilgileri paylaştı:

"Nirengi Derneği İstismara Karşı Destek Hattı bir bildirim hattı değildir. Bir çocuğun istismar veya ihmal tehlikesi altında olduğu biliniyor veya bu konuda şüphe bulunuyor ise en kısa sürede şu kuruluşlardan birine ihbarda bulunulmalıdır; Cumhuriyet başsavcılıkları, kolluğun çocuk birimleri, il emniyet müdürlüğünde çocuk şube müdürlüğü, ilçelerde çocuk büro amirliği, Jandarma Genel Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirlikleri, Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlükleri, sosyal hizmet merkezleri, barolar, çocuk hakları merkezleri. Resmi bildirim telefon hatları 155 Polis, 156 Jandarma Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ve 183 AÇSH Alo Sosyal Destek Hattı"

Nirengi Derneği Programlar Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Sanduvaç da mağdur çocuğun tehdit edildiği, korktuğu veya kimi zaman ailesinin dağılmasından çekindiği için sessiz kalabildiğini belirterek, ihbarda bulunmak için somut deliller gerekmediğini aktardı.

İhbarın iyi niyetle yapılması gerektiğine işaret eden Sanduvaç, iyi niyetle, çocuk istismarına karşı ihbarda bulunan kişilerin hukuki ve cezai sorumlukları itibarıyla kanunen koruma altında olduğunu, kanuni zorunluluk durumları hariç ihbarda bulunan herkesin kimliğini gizli tutabildiğini kaydetti.