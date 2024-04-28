Nisan ayı enflasyon oranı için geri sayım devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon rakamları ile 4 aylık enflasyon farkı ile bu ayki kira artış oranı belli olacak. Peki, 2024 Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, Merkez Bankası tarafından paylaşılan Nisan ayı enflasyon beklenti tahmini anketinin detayları...