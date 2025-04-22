Nisan temettü takvimi: Nisan ayında hangi şirket kaç TL temettü dağıtacak?
2025 Nisan ayı, yatırımcılar için oldukça yoğun geçiyor. Bu ay içerisinde 23 şirket, yatırımcılarına hisse başına temettü dağıtacağını duyurdu. Kâr payı gelirini yakından takip edenler, hangi şirketlerin ne zaman ödeme yapacağını merak ediyor. Peki, Nisan 2025 boyunca temettü dağıtacak şirketler hangileri ve bu ödemeler hangi tarihte yatırımcıların hesaplarına geçecek? İşte, 2025 Nisan temettü takvimi...
Borsa yatırımcıları için temettü ödemeleri takvimi devam ediyor. 2024 yılı faaliyetlerinden elde edilen kârları hissedarlarıyla paylaşacak olan çok sayıda şirket, temettü dağıtım kararlarını açıkladı. Peki, Nisan 2025’te temettü verecek şirketler hangileri ve bu ödemeler yatırımcılara ne kazandıracak? İşte merak edilen tüm bilgiler ve güncel temettü takvimi...
Şirket adı: Afyon Çimento San. T.A.Ş.
Bist kodu: AFYON
Temettü tutarı: 0,8500 TL
Tarihi: 08.04.2025
Şirket adı: Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bist kodu: AKMGY
Temettü tutarı: 12,6400 TL
Tarihi: 09.04.2025
Şirket adı: Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş.
Bist kodu: ALCAR
Temettü tutarı: 53,7349 TL
Tarihi: 10.04.2025
Şirket adı: Koç Holding A.Ş
Bist kodu: KCHOL
Temettü tutarı: 5,8480 TL
Tarihi: 10.04.2025
Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.
Bist kodu: LIDER
Temettü tutarı: 0,1212 TL
Tarihi: 11.04.2025
Şirket adı: Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Bist kodu: ALBRK
Temettü tutarı: 0,1466 TL
Tarihi: 15.04.2025
Şirket adı: Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.
Bist kodu: VAKKO
Temettü tutarı: 3,4000 TL
Tarihi: 15.04.2025
Şirket adı: Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bist kodu: YGGYO
Temettü tutarı: 7,0000 TL
Tarihi: 15.04.2025
Şirket adı: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Bist kodu: ENKAI
Temettü tutarı: 1,7000 TL
Tarihi: 16.04.2025
Şirket adı: Alarko Holding A.Ş.
Bist kodu: ALARK
Temettü tutarı: 2,2507 TL
Tarihi: 17.04.2025
Şirket adı: Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.
Bist kodu: SELEC
Temettü tutarı: 0,3400 TL
Tarihi: 17.04.2025
Şirket adı: Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.
Bist kodu: KTLEV
Temettü tutarı: 0,9350 TL
Tarihi: 18.04.2025
Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.
Bist kodu: AYEN
Temettü tutarı: 0,2119 TL
Tarihi: 21.04.2025
Şirket adı: Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.
Bist kodu: KSTUR
Temettü tutarı: 11,9000 TL
Tarihi: 21.04.2025
Şirket adı: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.
Bist kodu: ESCAR
Temettü tutarı: 0,1020 TL
Tarihi: 22.04.2025
Şirket adı: Çelebi Hava Servisi A.Ş.
Bist kodu: CLEBI
Temettü tutarı: 125,3750 TL
Tarihi: 22.04.2025
Şirket adı: Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
Bist kodu: GLCVY
Temettü tutarı: 2,1296 TL
Tarihi: 24.04.2025
Şirket adı: Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bist kodu: AVPGY
Temettü tutarı: 1,5000 TL
Tarihi: 25.04.2025
Şirket adı: Sarkuysan Elektrolit Bakır San. ve Tic. A.Ş.
Bist kodu: SARKY
Temettü tutarı: 0,3500 TL
Tarihi: 25.04.2025
Şirket adı: Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bist kodu: NTGAZ
Temettü tutarı: 0,4928 TL
Tarihi: 28.04.2025
Şirket adı: Yünsa Yünlü San. ve Tic. A.Ş.
Bist kodu: YUNSA
Temettü tutarı: 0,0325 TL
Tarihi: 28.04.2025
Şirket adı: Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bist kodu: PAGYO
Temettü tutarı: 2,8736 TL
Tarihi: 29.04.2025
Şirket adı: Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
Bist kodu: BRKVY
Temettü tutarı: 0,4573 TL
Tarihi: 30.04.2025