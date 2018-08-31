NK Osijek - Lokomotiva Zagreb rakamlar

Hırvatistan 1.HNL heyecanı devam ediyor. NK Osijek, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Lokomotiva Zagreb takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. NK Osijek 10 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Lokomotiva Zagreb 13 puanda ve 1. sırada. NK Osijek son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Lokomotiva Zagreb, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 543. İddaa'da NK Osijek kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Lokomotiva Zagreb kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

NK Osijek önceki hafta Slaven Koprivnica mücadelesinde 2-1 yenildi.

Lokomotiva Zagreb ise Cibalia Vinkovci karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan NK Osijek, 11 gol attı ve 4 gol yedi.

Lokomotiva Zagreb ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lokomotiva Zagreb, 3 gol atarken 3 gol yedi.

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