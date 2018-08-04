NK Osijek - Rudes maçı ne zaman?

Hırvatistan 1.HNL maçında NK Osijek ile Rudes, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:30. NK Osijek 3 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Rudes 1 puanda ve 5. sırada. NK Osijek, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Rudes, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 540 kodlu maçı oynayanlar; NK Osijek galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.30, Rudes galibiyet oranı 8.00. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

NK Osijek son hafta oynanan Slaven Koprivnica maçında 2-1 yenildi.

Rudes, Istra 1961 Pula karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

NK Osijek, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. NK Osijek, kendi sahasında 4 gol attı, 1 gol yedi.

Rudes ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rudes, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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