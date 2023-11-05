Antalyaspor - Beşiktaş: 3-2 (MAÇ SONUCU) Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. İlk yarının sonunda Cenk Tosun'la öne geçen siyah-beyazlılar, 46 ile 57. dakikalar arasında kalesinde üç gol birden gördü. Muleka'nın son bölümdeki golü sadece skoru değiştirirken, Beşiktaş mücadeleden puansız ayrıldı.

Habertürk Giriş: 05.11.2023 - 17:59 Güncelleme: 05.11.2023 - 21:14 facebook

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