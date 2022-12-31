Noel Günü ile yılbaşı aynı şey mi, arasındaki fark nedir?

Yılbaşı bu gece tüm dünyada kutlanacak. Kış mevsimi kutlamaları arasında en ünlü kutlamalardan olan Noel ise 25 aralıkta kutlandı. Latince Natalis (doğum) kelimesinden gelen Noel Türkçe'ye Fransızca Noël sözcüğünden geçmiştir. Dünyanın birçok ülkesinde Hristiyanlar 24 Aralık'ı 25'ine bağlayan gecede Noel bayramını kutluyor. Yılbaşı ve Noel bayramı arasındaki fark her sene Türkiye'de bazı tartışmalara neden oluyor. Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da bilinir.