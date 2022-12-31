Noel Baba aslında kim ve nasıl ortaya çıktı?

Noel Baba, tüm dünyada ikon haline gelen bir simge. Her sene çocuklara hediyeler dağıtan, tatlı ve şirin bir baba figürü olarak tanınıyor.

Noel Baba'nın ilginç bir hikâyesi var. Noel Baba olarak adlandırdığımız kişi aslında 4. yüzyılda yaşayan ve bir Hıristiyan azizi olan Aziz Nikolaos.