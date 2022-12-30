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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya ülkelerinin daha önce duymadığınız yılbaşı gelenekleri!

Her ülkenin yeni yılı karşılama sevinci farklı. Bazı ülkelerde yeni yıl aşkı çağırırken bazı ülkelerde şansı temsil ediyor. İspanyollar 12 saniyede 12 üzüm yemeye çalışıyor, İskoçlar ise ilk adımı atmaya çalışıyor. Tüm bunların yanında Yunanistan’dan soğan kokuları geliyor. İşte birbirinden sıra dışı ve eğlenceli yılbaşı gelenekleri…

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  • Dünya ülkelerinin daha önce duymadığınız yılbaşı gelenekleri! Ülkeler yılbaşını nasıl kutluyor?

    Her ülke yeni yıldan beklentisini en ilginç şekilde gösteriyor. Kültüre göre yeni yılı kutlamaları da değişiklik gösteriyor. İşte, ülkelerin yeni yıla girerken uyguladıkları gelenekler…
  • Dünya ülkelerinin daha önce duymadığınız yılbaşı gelenekleri! Ülkeler yılbaşını nasıl kutluyor?

    JAPONYA

    Japonya’da eski yıla ait kötü ruhları kovmak için evlerin önüne ip asılar ve yeni yılın ilk saniyelerinden itibaren kahkaha atılır.
  • Dünya ülkelerinin daha önce duymadığınız yılbaşı gelenekleri! Ülkeler yılbaşını nasıl kutluyor?

    ÇİN

    Çin’de ise yeni yıla girileceği gün bütün ev temizlenir çünkü kötü ruhların şansızlık getireceğine inanılır. Ayrıca şans getirmesi için kırmızı zarflarda çocuklara para verilir.
  • Dünya ülkelerinin daha önce duymadığınız yılbaşı gelenekleri! Ülkeler yılbaşını nasıl kutluyor?

    İSVİÇRE

    İyi ruhları temsil ettiğine inanarak kostüm giyilir ve yeni yıl bu şekilde karşılanır.
  • Dünya ülkelerinin daha önce duymadığınız yılbaşı gelenekleri! Ülkeler yılbaşını nasıl kutluyor?

    HOLLANDA

    Hollanda’da geçen yılı ve kötü ruhları kovmak için sokakta yılbaşı ağacı yakılır.
  • Dünya ülkelerinin daha önce duymadığınız yılbaşı gelenekleri! Ülkeler yılbaşını nasıl kutluyor?

    ŞİLİ

    Şili’de gece yarısı bir kaşık mercimek yemek yeni yılda iş hayatının daha verimli geçeceğine işarettir.
  • Dünya ülkelerinin daha önce duymadığınız yılbaşı gelenekleri! Ülkeler yılbaşını nasıl kutluyor?

    GÜNEY AFRİKA

    Güney Afrika’da şans getirmesi için eski ev eşyaları pencereden atılır ve yeni eşyalar alınır.
  • Dünya ülkelerinin daha önce duymadığınız yılbaşı gelenekleri! Ülkeler yılbaşını nasıl kutluyor?

    BELARUS

    Belarus’ta bekar kadınların önüne mısır konulur ve ortaya horoz bırakılır. Horoz kimin önündeki mısırı yerse o kadının diğerlerinden önce evleneceğine inanılır.
  • Dünya ülkelerinin daha önce duymadığınız yılbaşı gelenekleri! Ülkeler yılbaşını nasıl kutluyor?

    İSPANYA

    İspanya’da saat 00.00’dan sonra 12 üzüm tanesi 12 saniyede yenmeye çalışılır ve dilek tutulur.
  • Dünya ülkelerinin daha önce duymadığınız yılbaşı gelenekleri! Ülkeler yılbaşını nasıl kutluyor?

    DANİMARKA

    Danimarka’da eski tabaklar tıpkı Sirtaki ’deki gibi kırılır ve kötü şansın gitmesi istenir.
  • Dünya ülkelerinin daha önce duymadığınız yılbaşı gelenekleri! Ülkeler yılbaşını nasıl kutluyor?

    ROMANYA

    Romanya’da ayı postu giyen insanlar sokakta gezer. Bu sayede kötü ruhların uzak duruğuna inanılır.
  • Dünya ülkelerinin daha önce duymadığınız yılbaşı gelenekleri! Ülkeler yılbaşını nasıl kutluyor?

    İSKOÇYA

    İskoçya’da 1 Ocak’tan önceki gün çok önemlidir. Resmi ismi bile var ‘Hogmanay’. Ülkede bu günde ilk adım yarışı yapılır. Saatler gece yarısını gösterince eş, dost kim varsa eve ilk adımını atan yarışı kazanır.
  • Dünya ülkelerinin daha önce duymadığınız yılbaşı gelenekleri! Ülkeler yılbaşını nasıl kutluyor?

    İTALYA

    İtalya’da yılbaşı gecesi kırmızı renkte iç çamaşırı giymek şans ve aşk getiriyor.
  • Dünya ülkelerinin daha önce duymadığınız yılbaşı gelenekleri! Ülkeler yılbaşını nasıl kutluyor?

    YUNANİSTAN

    Yunanistan’da yeniden doğuşun sembolü olarak soğan kullanılır. Yılbaşı günü evlerinin önüne soğan asmayı tercih ederler.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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