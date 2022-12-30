İSKOÇYA

İskoçya’da 1 Ocak’tan önceki gün çok önemlidir. Resmi ismi bile var ‘Hogmanay’. Ülkede bu günde ilk adım yarışı yapılır. Saatler gece yarısını gösterince eş, dost kim varsa eve ilk adımını atan yarışı kazanır.