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Yılbaşında neden kırmızı ve yeşil renkler kullanılıyor?

Yılbaşında kırmızı giymenin uğur getirdiğine inanılıyor, süslemeler yeşil ve kırmızı renklerden seçiliyor. Yılbaşı zamanlarında bu iki rengin kullanılması bir tesadüf değil. Sebebi kesin olarak bilinmese de ortaya atılan birkaç teori bulunuyor.

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  • Yılbaşında neden kırmızı ve yeşil renkler kullanılıyor?

    Yılbaşı zamanlarında süslü çam ağaçları veya dekoratif mekânlar görmek herkesi mutlu ediyor olsa gerek. Genelde bu zamanlarda yılbaşının geleneksel renklerinden yararlanılıyor yani kırmızı ve yeşil. Bu iki rengin bir hikâyesi olabilir mi? Elbette!
  • Yılbaşında neden kırmızı ve yeşil renkler kullanılıyor?

    Kırmızı ve yeşilin yılbaşıyla neden ilişkilendirildiğine dair kesin bilgiler bulunmasa da oldukça yaygın birkaç teoriden bahsetmek gerekiyor. 
  • Yılbaşında neden kırmızı ve yeşil renkler kullanılıyor?

    İlk teori; İlk Çağ döneminde Avrupa'da yaşayan Kelt halkına dayanıyor. Bu halk, kış vakti geldiğinde bitkilerin uğur getireceğine inanırdı. İyi bir yılı davet etmek için evlerini düzenli olarak kırmızı ve yeşil bitkilerle donatırlardı.
  • Yılbaşında neden kırmızı ve yeşil renkler kullanılıyor?

    Zaman içerisinde bu gelenek değişti ve kırmızı yeşil süslemelere dönüştü. Böylece salonları bu renklerle donatmak, tüm dünyada bilinen ve nesilden nesile aktarılan bir geleneğe dönüştü.
  • Yılbaşında neden kırmızı ve yeşil renkler kullanılıyor?

    Başka bir teori ise bunun tamamen Coca-Cola şirketinin reklam kampanyası sonucunda olduğunu savunuyor. 1931 yılında şirket, Noel Baba'yı çizdiği bir reklam yayınladı. Kırmızılara bürünen Noel Baba; tatlı, sevimli, şişman, ak sakallı, hediyeler dağıtan biri olarak çizildi.
  • Yılbaşında neden kırmızı ve yeşil renkler kullanılıyor?

    Reklamda kırmızı ve yeşil renkler baskın olarak kullanıldı. Bu çizim o kadar çok sevildi ki şirket bunu 1964 yılına kadar kullandı.
  • Yılbaşında neden kırmızı ve yeşil renkler kullanılıyor?

    Hıristiyanlık dininde ise kırmızı ve yeşil, Hz. İsa ile ilişkilendiriliyor.
  • Yılbaşında neden kırmızı ve yeşil renkler kullanılıyor?

    Başka bir görüş, bu renklerin Noel Baba figürünün kaynağı olduğu düşünülen Hıristiyan azizi St. Nicholas'tan geldiğini belirtiyor. O zamanlar din adamları, psikoposlar veya toplumda otorite sahibi kişiler kırmızı bir pelerin giyiyordu. Kırmızı rengin de o zamanlardan kalma olduğu düşünülüyor.

    Kaynak: Country Living

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Basak Kanik
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