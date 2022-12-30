Yılbaşında neden kırmızı ve yeşil renkler kullanılıyor?

Yılbaşı zamanlarında süslü çam ağaçları veya dekoratif mekânlar görmek herkesi mutlu ediyor olsa gerek. Genelde bu zamanlarda yılbaşının geleneksel renklerinden yararlanılıyor yani kırmızı ve yeşil. Bu iki rengin bir hikâyesi olabilir mi? Elbette!