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Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği nereden geliyor? Ülkelere göre yılbaşı ağacı süslemenin ortaya çıkış nedenine çok şaşıracaksınız!

Yeni yıl için geri sayım başladı. Koskoca bir yılı daha geride bırakırken ışıl ışıl süslenen çam ağaçları, noel süsleri, hediyeler ve yılbaşını simgeleyen ne varsa yerlerini aldı. Yeni yıl heyecanı artarken göz kamaştıran yılbaşı ağaçları ise merak uyandırıyor. Her yıl aynı heyecanla hazırladığımız ve yılbaşının simgesi haline gelmiş çam ağaçlarının neden süslendiğini hiç düşündünüz mü? Yılbaşı ağacının renkli öyküsü içinizi ısıtacak…

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  • Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği nereden geliyor? Ülkelere göre yılbaşı ağacı süslemenin ortaya çıkış nedenine çok şaşıracaksınız!

    Yılbaşının sembollerinden biri haline gelen yılbaşı ağac; Noel ağacı ya da Christmas ağacı olarak da biliniyor. Işıl ışıl ve renkli süsleriyle göz kamaştırıcı bir hal alarak bambaşka bir görünüme kavuşan cam ağacı yeni yılın yaklaşmasıyla birçok evi süsledi. Ağaç süslemek, Mısırlılardan Romalılara kadar uzanan Pagan ritüellerinden gelen bir gelenektir. Hristiyanlık inancından doğan ve bir gelenek haline gelen yılbaşı ağacı süsleme, birçok ülkede renkli görüntülere sahne oluyor. Yeni yılın heyecanını hissetmek için görkemli ve eğlenceli bir araç olan yılbaşı ağacı nereden gelir hiç merak ettiniz mi? Peki, görüntüsüyle her yerin ışıl ışıl olmasını sağlayan yılbaşı ağacı ne anlama gelir, çam ağacı neden süslenir? İşte yılbaşı ağacı süsleme geleneğinin anlamı ve tarihçesi...
  • Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği nereden geliyor? Ülkelere göre yılbaşı ağacı süslemenin ortaya çıkış nedenine çok şaşıracaksınız!

    YILBAŞI AĞACI SÜSLEME GELENEĞİ NEREDEN GELİR?

    Eski Mısırlıların, Çinlilerin ve Yahudilerin ortak bir geleneği olan yaprak dökmeyen ağaçları ve çelenkleri ölümsüz yaşamın simgesi olarak kullanmak, günümüze kadar devam etti. Noel ağaçları ise Pagan geleneklerinden gelen bir ritüeldir. Ağaca değer verme ya da kutsal sayma Avrupalı paganlar arasında yaygındı. Hristiyanlığı benimsemelerinden sonra, Noel zamanında kuşlar için bir ağaç hazırlamak üzere ev ve ambarlarını Noel’de ağaçlarla donatma geleneği haline geldi.
  • Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği nereden geliyor? Ülkelere göre yılbaşı ağacı süslemenin ortaya çıkış nedenine çok şaşıracaksınız!

    Almanya'da da kış ortasına rastlayan tatillerde evin girişine ya da içine bir Yule (ing. Yule-tide) ağacı konuyordu.

    Ortaçağ Almanya'sı Noel ağacı geleneğinin başlatıcısı olarak kabul edilir. Ağaçlar aralık ayının 24'ünde evlere girer. Kırmızı elmalarla ve mumlarla süslenir. Böylece her evde, ağaçlar sayesinde minyatür 'Adem'in Bahçeleri' yaratılmış olur. 'Cennetin Ağaçları' evlere girer, inançlı ailelere umut olur.
  • Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği nereden geliyor? Ülkelere göre yılbaşı ağacı süslemenin ortaya çıkış nedenine çok şaşıracaksınız!

    Noel ağacı, Hristiyanlıkta İsa Mesih'in doğumu ve dirilişinin simgesidir.

    Ağacın dalları ve çalıları ölümsüzlüğün bir amblemi olarak görülür ve İsa'nın çarmıhta giydiği dikenli tacı simgelediği söylenir.
  • Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği nereden geliyor? Ülkelere göre yılbaşı ağacı süslemenin ortaya çıkış nedenine çok şaşıracaksınız!

    YILDIZ YILBAŞI SÜSLERİNİN ANLAMI

    Genellikle insanlar Noel ağacı tepesinde parlayan bir yıldız kullanırlar. İnsanlar, yıldızın bilge adamlara Beytüllahim'deki İsa Çocuğuna rehberlik ettiği görüşünde. İsa'nın doğumunu haber veren melek olduğu söylendiği için ağaç tepesi olarak da kullanılır.

    Pagan kültürlerinde; ağaçlara tapılırken, ağaçların güneş tanrısının sembolü olduğuna, hayat ve doğurganlığına inanılırdı.

    Yılbaşı ağaçlarının en bilinen dekoratif objesi altın yıldız, tam da bu sebeple ağaçların tepesine yerleştirilir. Güneş gibi ışığını ve kuvvetini yayabilsin, yol gösterebilsin diye düşünülür.
  • Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği nereden geliyor? Ülkelere göre yılbaşı ağacı süslemenin ortaya çıkış nedenine çok şaşıracaksınız!

    Ağaç dallarının kenarlarında asılı duran çanlar, bugünün neşesini ve mutluluğunu temsil ediyor.
  • Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği nereden geliyor? Ülkelere göre yılbaşı ağacı süslemenin ortaya çıkış nedenine çok şaşıracaksınız!

    Baston şeker, adaleti temsil eder.
  • Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği nereden geliyor? Ülkelere göre yılbaşı ağacı süslemenin ortaya çıkış nedenine çok şaşıracaksınız!

    Elmalar, Adem ve Havva'nın henüz dokunup da günah işlemediği zamana referanstır. Elma ya da diğer meyveler doğurganlığı anlatır.
  • Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği nereden geliyor? Ülkelere göre yılbaşı ağacı süslemenin ortaya çıkış nedenine çok şaşıracaksınız!

    Ağaçlara yerleştirilen 12 mum ise 12 habercinin ışığıdır.
  • Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği nereden geliyor? Ülkelere göre yılbaşı ağacı süslemenin ortaya çıkış nedenine çok şaşıracaksınız!

    Çelenk, gerçek aşkın bir özetidir.
  • Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği nereden geliyor? Ülkelere göre yılbaşı ağacı süslemenin ortaya çıkış nedenine çok şaşıracaksınız!

    GÜNÜMÜZDEKİ NOEL AĞACI ANLAYIŞI

    Günümüzdeki Noel ağacının Almanya'nın batısından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ortaçağda Adem ve Havva'yı canlandıran bir oyunun ana dekoru, cennet bahçesini temsil eden ve üzerinde elmaların bulunduğu bir çam ağacıydı. Almanlar evlerine böyle bir cennet ağacı dikerler, üzerine Komünyon'daki kutsanmış ekmeği simgeleyen ince, hamursuz ekmek parçaları asarlardı; bunların yerini daha sonra değişik biçimlerdeki çörekler aldı. Ayrıca bazı yerlerde İsa'yı simgeleyen mumlar eklendi. Noel mevsiminde ağaçla aynı odada Noel piramidi de bulunurdu.
  • Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği nereden geliyor? Ülkelere göre yılbaşı ağacı süslemenin ortaya çıkış nedenine çok şaşıracaksınız!

    16. yüzyılda Noel piramidi ve cennet ağacı birleşerek Noel ağacını oluşturdu.

    İngiltere'ye 19. yüzyıl başlarında ulaşan Noel ağacı, Kraliçe Victoria'nın eşi Alman Prens Albert'in desteği ile bu yüzyılın ortalarında yaygınlaştı. O dönemde Noel ağaçları, dallarına kurdele ve kâğıt zincirlerle asılmış mum, şekerleme ve keklerle süsleniyordu.
  • Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği nereden geliyor? Ülkelere göre yılbaşı ağacı süslemenin ortaya çıkış nedenine çok şaşıracaksınız!

    Göçmen Almanların Kuzey Amerika'ya 17. yüzyılda götürdükleri Noel ağacı, 19. yüzyılda moda oldu. Gelenek Avusturya, İsviçre, Polonya ve Hollanda'da da yaygındı. Japonya ve Çin'e 19. ve 20. yüzyılda Amerikalı misyonerlerin tanıttığı Noel ağaçları ince işlenmiş kâğıt süslerle donatılmaya başlandı.
  • Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği nereden geliyor? Ülkelere göre yılbaşı ağacı süslemenin ortaya çıkış nedenine çok şaşıracaksınız!

    YILBAŞI AĞACI NASIL POPÜLER OLDU?

    İngiltere kraliyet ailesinin en etkileyici fertlerinden Kraliçe Victoria ve eşi Prens Albert'in 1846 yılında Noel Ağacı'na sarayda yer vermesi tüm dünyayı etkileyecektir.

    Kraliçe her zamanki gibi iddialı bir yaklaşım sergilemiş; Noel ağacını oyuncaklar, şekerler, kekler ve patlamış mısırlarla donatmıştır. Dünyanın kalbini çocukların heyecanını kazanarak edinir Kraliçe Victoria ve bu sayede Noel Ağacı tüm dünyada popüler olur. 
  • Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği nereden geliyor? Ülkelere göre yılbaşı ağacı süslemenin ortaya çıkış nedenine çok şaşıracaksınız!

    17. yüzyıl itibarıyla Kuzey Amerika'da yayılmaya başlayan Noel Ağacı tarihteki yerini yüzyıllar boyunca koruyor. Yeni yılda doğumunun habercisi rolünü koruduğu ve insanlığa umut olduğu kabul ediliyor.
  • Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği nereden geliyor? Ülkelere göre yılbaşı ağacı süslemenin ortaya çıkış nedenine çok şaşıracaksınız!

    YILBAŞI AĞACI HANGİ ÜLKEDE NE ANLAMA GELİYOR?

    Yılbaşı ağacı (Noel ağacı) farklı insanlar ve kültürler için farklı anlamlar taşır.
  • Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği nereden geliyor? Ülkelere göre yılbaşı ağacı süslemenin ortaya çıkış nedenine çok şaşıracaksınız!

    Yunanlılar

    İğne yapraklı çam, bitki örtüsü dünyası olan Yunan tanrısı Attis için kutsaldır. Yunan geleneğinde, çam gümüş süslemelerle döşenmiştir ve adak olarak ağacın altına çanlar ve dilekler yerleştirilmiştir.
  • Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği nereden geliyor? Ülkelere göre yılbaşı ağacı süslemenin ortaya çıkış nedenine çok şaşıracaksınız!

    Romalılar

    Her daim yeşil ağaçlar Roma kültüründe güneş sembolizmi olarak kabul edilir. Ağaçlar Romalılar için ışığın bir ifadesidir. Bu nedenle, Roma halkı evlerini ve tapınaklarını yaprak dökmeyen dallarla süslerler.
  • Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği nereden geliyor? Ülkelere göre yılbaşı ağacı süslemenin ortaya çıkış nedenine çok şaşıracaksınız!

    Japonya ve Çin

    Çam ve servi ağaçları bu iki kültürde kutsaldır ve ölümsüzlük, uzun ömür anlamları ile ilişkilendirilir. Bu ağaçlardan elde edilen odun, kutsal yapılar, sunaklar, tapınaklar, Shinto Kami yapıları inşa etmek için kullanılır. Ayrıca bu geleneklerde, inşa edilen bu kutsal yapılarda hissedilen yaşam gücüne çam ve servi ağacının sahip olduğu varsayılır.
  • Yılbaşında çam ağacı süsleme geleneği nereden geliyor? Ülkelere göre yılbaşı ağacı süslemenin ortaya çıkış nedenine çok şaşıracaksınız!

    Almanlar

    Almanya, bildiğimiz gibi, iç mekanları Noel ağaçlarıyla süsleme geleneğini başlatmış sayılır. Ve Martin Luther'in önce ağaca yanan mumları eklediği yaygın bir inançtır.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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