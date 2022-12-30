YILBAŞI ŞARKISI ( A CHRİSTMAS CAROL)

Charles Dickens’ın kitabının uyarlamalarından birisi olan animasyon filmi hem çocuklarınızla hem de yetişkin olarak izleyebileceğiniz bir animasyon. Scrooge’un hikayesini konu alan filmde karakter yılbaşını sevmez ve oldukça huysuzdur. Noel hayaletlerinden kurtulmaya çalışan Scrooge’ın heyecan dolu hikayesini Jim Carrey canlandırıyor.