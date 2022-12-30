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Yılbaşı gecesi izlenecek filmler! Yılbaşında izlenecek animasyon, korku, romantik ve komedi filmi önerileri

Yılbaşı gecesinde izleyebileceğiniz hem klasik hem de yeni filmleri sizler için listeledik. Yılbaşının ruhunu yansıtan filmler her zaman geceye renk katar. İşte, en iyi yılbaşı filmleri...

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  • Yılbaşı gecesi izlenecek filmler! Yılbaşında izlenecek animasyon, korku, romantik ve komedi filmi önerileri

    Yılbaşının klasik renkli ruhunu en iyi yansıtacak, eğlenceli ve romantik komedi filmlerini sizler için hazırladık.
  • Yılbaşı gecesi izlenecek filmler! Yılbaşında izlenecek animasyon, korku, romantik ve komedi filmi önerileri

    YILBAŞI GECESİ 2022

    Gülse Birsel ve Ozan Açıktan’ın üstlendiği “Yılbaşı Gecesi” filmi, günlerdir sosyal platformlarda paylaşılıyor ve merak ediliyor. Filmde yılbaşını kutlamayı hayal ederlerken son anda çıkan sokağa çıkma yasağı Didem’in tüm hayallerini yıkıyor. Bunun üzerine Ozan çareyi komşularını partiye çağırarak buluyor.

     

     
  • Yılbaşı gecesi izlenecek filmler! Yılbaşında izlenecek animasyon, korku, romantik ve komedi filmi önerileri

    THE NOEL DİARY 2022

    2022 filmi olan The Noel Diary, Noel’de çocukluğunun geçtiği evi temizleyen bir romancı, öz annesini arayan bir kadınla tanışır. Geçmişlerinin ve kalplerinin anahtarını eski günlerde bulurlar.

     

     
  • Yılbaşı gecesi izlenecek filmler! Yılbaşında izlenecek animasyon, korku, romantik ve komedi filmi önerileri

    THE GUARDİANS OF THE GALAXY HOLİDAY SPECİAL 2022

    Galaksinin Koruyucularının kadrosunun yer aldığı filmde, Noel havası yaşatılmaya devam ediyor.

     
  • Yılbaşı gecesi izlenecek filmler! Yılbaşında izlenecek animasyon, korku, romantik ve komedi filmi önerileri

    NOEL ÇARPIŞMASI

    Lindsay Lohan’ın başrolde yer aldığı film, yılbaşına günler kala büyük bir otelin varisi olan, yeni nişanlanmış genç bir kadın, kayak yaparken kaza geçirir.  Kaza sonucu hafızasını kaybeder ve olaylar başlar.

     
  • Yılbaşı gecesi izlenecek filmler! Yılbaşında izlenecek animasyon, korku, romantik ve komedi filmi önerileri

    LOVE HARD

    Bir flört uygulamasından ruh eşi ile tanışan Los Angeles’lı yazar, tanışmak için dünyanın öbür ucuna gider ancak kandırıldığını fark eder.
  • Yılbaşı gecesi izlenecek filmler! Yılbaşında izlenecek animasyon, korku, romantik ve komedi filmi önerileri

    HOLİDATE

    Emma Roberts ve Luke Bracey’nın  başrollerini paylaştığı romantik komedi filmi, tatillerde bekar olmaktan bıkan iki yabancıyı konu alıyor.

     
  • Yılbaşı gecesi izlenecek filmler! Yılbaşında izlenecek animasyon, korku, romantik ve komedi filmi önerileri

    BRİDGES JONES’S DİARY

    Yeni bir yılın başında 32 yaşında giren Bridget, hayatına çekidüzen vermeye çalışır. Günlük tutmaya başlar ve hayatında yaşadığı ilginç olayları yazar.

     
  • Yılbaşı gecesi izlenecek filmler! Yılbaşında izlenecek animasyon, korku, romantik ve komedi filmi önerileri

    EVDE TEK BAŞINA (HOME ALONE)

    Evde Tek Başına serisi klasik ama en güzel yılbaşı filmlerinden birisidir. Kevin, ailesi Fransa’ya tatile giderken yanlışlıkla evde unutulur ve macera başlar.
  • Yılbaşı gecesi izlenecek filmler! Yılbaşında izlenecek animasyon, korku, romantik ve komedi filmi önerileri

    KUTUP EKSPRESİ

    Çocuklarınızla beraber izleyebileceğiniz en güzel yılbaşı animasyonlarından birisi Kutup Ekspresi, Noel Baba’nın gerçek olduğuna inan bir çocuğun maceralarını anlatıyor.

     
  • Yılbaşı gecesi izlenecek filmler! Yılbaşında izlenecek animasyon, korku, romantik ve komedi filmi önerileri

    YILBAŞI ŞARKISI ( A CHRİSTMAS CAROL)

    Charles Dickens’ın kitabının uyarlamalarından birisi olan animasyon filmi hem çocuklarınızla hem de yetişkin olarak izleyebileceğiniz bir animasyon. Scrooge’un hikayesini konu alan filmde karakter yılbaşını sevmez ve oldukça huysuzdur. Noel hayaletlerinden kurtulmaya çalışan Scrooge’ın heyecan dolu hikayesini Jim Carrey canlandırıyor.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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