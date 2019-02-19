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Nontobeko Mbuyazi, ona "hayalet" diyenlere böyle cevap verdi...

Giriş: 19.02.2019 - 11:17 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Solgun bir ten ve göz bozukluğuyla dünyaya gelen Nontobeko Mbuyazi, kendisine "hayalet" diyenlere, modellik yaparak meydan okuyor

  • 1Nontobeko Mbuyazi, ona "hayalet" diyenlere böyle cevap verdi...
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    Güney Afrika Durban'da yaşayan Nontobeko Mbuyazi, görüntüsü yüzünden sürekli insanların eleştirisine maruz kalarak büyümüş.

  • 2Nontobeko Mbuyazi, ona "hayalet" diyenlere böyle cevap verdi...
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    Daily Mail'de yer alan habere göre; solgun bir ten ve göz bozukluğuyla dünyaya gelen Mbuyazi, kendisine "hayalet" diyenlere, modellik yaparak meydan okuyor.

  • 3Nontobeko Mbuyazi, ona "hayalet" diyenlere böyle cevap verdi...
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    Mbuyazi, çocukluğunda arkadaşları dışarda oynarken o güneşe maruz kalmamak için bekliyordu. Albino olan Nontobeko Mbuyazi zor dönemlerden geçmiş olsa da eşsiz güzelliği ajansların gözünden kaçmadı.

  • 4Nontobeko Mbuyazi, ona "hayalet" diyenlere böyle cevap verdi...
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    Çocukluğunda arkadaşlarının kendisine "hayalet" dediğini kaydeden 20 yaşındaki Mbuyazi, şu an soluk teninin kendisini farklı kıldığını düşünüyor.

  • 5Nontobeko Mbuyazi, ona "hayalet" diyenlere böyle cevap verdi...
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    Görüntüsüyle ilgili çok fazla yorum aldığını kaydeden genç kız, kendisiyle barışık olduğunu vurguluyor ve albinoların kendilerini ve dış görünüşlerini sevmeleri gerektiğini kaydediyor.

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