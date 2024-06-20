Norveç'teki şövalye penguenden 58 harften oluşan Galler kasabasına kadar bilmediğiniz gerçekler!
Avrupa görkemli mimarisi, kültürel mirası ve manzaralarıyla ilgi çeken bir kıtadır. Ancak, bu ünlü kıta hakkında bilmediğimiz birçok ilginç gerçek ve detay bulunuyor. İşte, İzlanda'da sinek olmamasından, La Sagrada Familia'nın inşasının Mısır Piramitleri'nin yapımından daha uzun sürmesine kadar şaşırtan 10 Avrupa gerçeği!
Avrupa, tarihi boyunca dünya üzerindeki etkileyici medeniyetlerden bazılarına ev sahipliği yapmış bir kıtadır. Antik Yunan ve Roma İmparatorlukları'ndan Orta Çağ'daki feodal krallıklara, Rönesans döneminden sanayi devrimine kadar uzanan geniş bir tarihi mirasa sahiptir. Haberimizde Avrupa hakkında bilinmeyen bazı ilginç bilgileri derledik. İşte, Norveç'teki şövalye penguenden 58 harfli kasabaya kadar bazı tuhaf detaylar!
1. NOTRE DAME EN ÇOK ZİYARET EDİLEN YERDİR
Sizce Avrupa'nın en çok ziyaret edilen turistik yeri neresidir? Kolezyum mu? Eyfel Kulesi? Disneyland Paris? Bunların hepsi yakın tahminler ancak en çok ziaret edilen yer Paris'teki Notre Dame Katedrali. Yılda yaklaşık 14 milyon ziyaretçisi olan katedralin ardından Disneyland Paris 10 milyona yaklaşırken, Eyfel Kulesi 7 milyonu, Kolezyum ise 6 milyonu görüyor.
2. İZLANDA’DA SİVRİSİNEK YOK
Dünyada 3 binden fazla sivrisinek türü bulunmasına rağmen İzlanda'da hiç yoktur. Soğuk havalar ve sivrisineklerin sevdiği sığ göletlerin bulunmaması nedeniyle İzlanda'nın sivrisineklerden tamamen arınmış olduğuna inanılıyor. Yani sivrisinek ısırıklarına yatkınsanız İzlanda'ya gitmeniz iyi olabilir.
3. EN ÇOK KALE ÇEK CUMHURİYETİ’NDE BULUNUYOR
Çek Cumhuriyeti Avrupa'nın en çok kalesine sahip olan ülkesidir. Ülkenin toplamda 932 kalesi ve bin 187 görkemli evi var; bu, Avrupa'daki diğer tüm ülkelerden daha fazla kalesi olduğunu gösteriyor. Ayrıca günde bir kaleyi ziyaret etseniz bile hepsini görmek 2.5 yıldan fazla zaman alabilir.
4. NORVEÇ’TE BİR PENGUENE ŞÖVALYE UNVANI VERİLDİ
İskoçya'daki Edinburgh hayvanat bahçesi, Tuğgeneral Sir Nils Olav III adlı bir penguene ev sahipliği yapıyor. Bu penguen aynı zamanda Norveç Kral Muhafızları'nın maskotu ve baş albayıdır, ayrıca görev yapan üçüncü kral penguendir. İlk Sir Olav pengueni ise 1972 ile 1987 yılları arasında görev yaptı.
Fotoğraf: Norveç Kralı Muhafız Birliği'nin üniformalı askerleri, maskotları kral penguen Nils Olav tarafından denetlenmek üzere Edinburgh Hayvanat Bahçesi'nde 22 Ağustos 2016 Pazartesi günü geçit töreni yaptı. Kaynak: AP
5. GALLER’DE ADINDA 58 HARF BULUNAN BİR KASABA VAR
Tekerlemelerde iyi olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Bu Galler kasabasının adını telaffuz etmeyi deneyin: Llanfairpwll-gwyngyllgogerychwyrndrob-wllllantysiliogogogoch. Birisi klavyesine bir şey düşürmüş gibi görünebilir ama bu gerçek bir isim ve "mağara" anlamına geliyor. Adı 58 harf uzunluğunda olan bu yer, onu Avrupa'daki herhangi bir kasabanın en uzun adı yapar, ancak buraya Llanfairpwll veya kısaca Llanfair PG diyebilirsiniz.
6. DANİMARKA’DA BEBEĞİNİZİN İSMİNİ HÜKUMETTEN ONAY ALMADAN KOYAMAZSINIZ
Danimarka'da bazı alışılmadık bebek isimlendirme yasaları var. Yeni ebeveynler çocuklarına Benji veya Molli gibi önceden onaylanmış 7 bin isimden birini koymalıdır. Bu yasalar uyarınca yaygın adların yaratıcı yazılışlarına da izin verilmiyor. Yani, çocuğunuza benzersiz bir isim vermek isterseniz hükumetten izin almanız gerekiyor. Ayrıca, Plüton ve maymun gibi bazı yasaklı isimler de var.
7. LA SAGRADA FAMILIA’NIN İNŞASI PİRAMİTLERİN YAPIMINDAN DAHA UZUN SÜRDÜ!
Antoni Gaudi'nin Barselona'daki büyüleyici La Sagrada Familia’sı çok fazla detaya sahip bir yapı. Mısır'ın antik piramitleri M.Ö. 2589-2504 yılları arasında 85 yılda inşa edilirken, La Sagrada Familia'nın inşaatı ise 138 yıldır sürüyor.
Ünlü bazilikanın inşaatına ilk olarak 1882'de başlandı ve Gaudi olağanüstü çalışmasının tamamlandığını göremese de Barselona, Gaudi'nin ölümünün 100. yıl dönümü anısına 2026 yılına kadar tamamlamayı hedefliyor.
8. BRITISH MUSEUM KOLEKSİYONUNUN YALNIZCA YÜZDE 1'İ SERGİLENİYOR
Londra'daki British Museum, her yıl yaklaşık 6 milyon ziyaretçisiyle dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biridir. Ancak 8 milyon sanat eseri ve antikadan oluşan etkileyici koleksiyonun yalnızca yüzde 1'i insanlar tarafından görülüyor. Sergilenecek yalnızca yaklaşık 800 bin nesne için yer var, bu yüzden hepsi gösterilemiyor.
9. DANİMARKA KRALLIĞI AVRUPA’NIN EN ESKİ MONARŞİSİDİR
935 yılında Viking kralları Yaşlı Gorm ve Harald Bluetooth tarafından kurulan Danimarka monarşisi, bin yılı aşkın süredir Danimarka'yı yönetiyor. Eski Gorm'dan şimdiki Kraliçe II. Margrethe'ye kadar bu kraliyet ailesi, tüm Avrupa'nın en eski ailesi olarak kabul ediliyor.
Ayrıca Avrupa'daki monarşilerle ilgili bir başka gerçek ise hâlâ kraliyet ailelerine sahip 10 Avrupa ülkesinin (İngiltere, İspanya, İsveç, Norveç, Hollanda, Belçika, Monako, Lüksemburg, Lihtenştayn, Andorra ve Danimarka) var olmasıdır.
10. BULGARİSTAN İSME GÖRE BAKILIRSA AVRUPA’NIN EN ESKİ ÜLKESİDİR
Avrupa hakkında bir başka eğlenceli gerçek de Bulgaristan'ın ismine göre en eski Avrupa ülkesi olmasıdır. Avrupa'da onlarca ülke yıllar içinde isimlerini kesip değiştirirken Bulgaristan M.S. 681 yılında bu ismi benimsediğinden beri aynı ismi kullanmaya devam ediyor.
Kaynak: Trafalgar, Britannica