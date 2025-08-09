Habertürk
        Nükleer üsten radyoaktif sızıntı

        Nükleer üsten radyoaktif sızıntı

        Birleşik Krallık Donanmasına (Kraliyet Donanması) ait bir nükleer silah üssünde yaşanan sızıntı sonucu, radyoaktif olduğu bildirilen maddelerin, üssün yakınında bulunan bir su kütlesine karıştığı bildirildi.

        Giriş: 09.08.2025 - 19:51 Güncelleme: 09.08.2025 - 20:04
        Nükleer üsten sızıntı
        Birleşik Krallık Donanmasına (Kraliyet Donanması) ait bir nükleer silah üssünde yaşanan sızıntı sonucu bir miktar radyoaktif madde, üssün yakınında bulunan su kütlesine karıştı.

        BBC'nin The Ferret ve Guardian'a dayandırdığı haberine göre, radyoaktif madde Loch Long isimli su kütlesine karıştı.

        Guardian'ın haberine göre, İskoçya'nın Loch Long adıyla anılan ve denize bağlantısı bulunan su kütlesinin kıyılarında bulunan askeri tesis, Birleşik Krallık'ın en gizli askeri tesislerinden biri olarak biliniyor.

        İlgili askeri tesiste nükleer savaş başlıklarının bulunduğu ifade ediliyor.

        2019'da suya karıştığı tespit edilen maddelerden birinin ise nükleer savaş başlıklarında da bulunan trityum isimli radyoaktif izotop olduğu bildirildi.

        Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı Sözcüsü ise, radyoaktif maddelerin çevreye güvensiz salınımının söz konusu olmadığını belirtti.

        Birleşik Krallık'ın 225 adet nükleer savaş başlığına sahip olduğu biliniyor.

        *Fotoğraf: AP / David Parod

