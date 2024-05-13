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        Haberler Gündem Politika Numan Kurtulmuş, Bahçeli ile görüşecek - Son dakika haberi

        Numan Kurtulmuş, Bahçeli ile görüşecek

        TBMM Başkanı Kurtulmuş yarın MHP Grubunu ziyaret edecek. Kurtulmuş, Bahçeli ile görüşecek

        Giriş: 13.05.2024 - 15:57 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:57
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        Numan Kurtulmuş, Bahçeli ile görüşecek
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında yarın MHP TBMM Grubu'nu ziyaret edecek. Kurtulmuş, Bahçeli ile görüşecek.

        Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere yeni anayasa konusunda başlattığı ziyaretler kapsamında daha önce CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi yetkilileriyle görüşen Kurtulmuş, yarın da MHP TBMM Grubu'na ziyarette bulunacak.

        Kurtulmuş, MHP’nin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.

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