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Haberler Müzik Nur Oruç, 'İyi misin Bari' diyor - Magazin haberleri
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Nur Oruç, 'İyi misin Bari' diyor

"Arasam da Açma" şarkısıyla sektöre giriş yapan Nur Oruç, çok ara vermeden yeni şarkısı "İyi misin Bari" ile dinleyicisiyle buluştu

Nur Oruç, 'İyi misin Bari' diyor - Magazin haberleri
Nur Oruç, 'İyi misin Bari' diyor
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HABERTURK.COM

Sözü ve müziği Zülfi Badalov'a ait olan "İyi misin Bari" adlı şarkının aranjesinde ise Tarık İster'in imzası yer alıyor. "İyi misin Bari"nin mix'i Utku Ünsal'a, masteringi ise Emre Kıral' ait.

Ferit Çetinkaya'nın imzası olan klipte; biten bir aşk hikayesi konu alındı. Nur Oruç'un yıllar içindeki değişiminin ve güzelliğinin detaylarından oluşan klip, kalabalık bir ekip eşliğinde bir günde tamamlanarak, izleyicisiyle buluştu. Şarkının aranjesini üstlenen Tarık İster de sürpriz yaparak, klibin sonunda Oruç'a eşlik etti.

Nur Oruç'un yeni şarkısı, "İyimisin Bari", tüm müzik platformlarında yerini aldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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