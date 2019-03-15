Canikli, Antakya Erol Bilecik Konferans Salonu'nda iş insanlarıyla bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Canikli, ziyaretlerinin amacının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, sanayi bölgelerinde üretim yapan firmalardan piyasalarda son dönemlerde yaşanan çalkantı ve dalgalanmalar nedeniyle olumsuz etkilenme ihtimali olanlar varsa, onlara hemen müdahale etmek olduğunu belirtti.
Ziyaretlerinde firmalarla görüşeceğini aktaran Canikli, şunları kaydetti:
"Üretim firmalarımızı tespit etmek ve onların bu sorunlarına anında müdahale ederek gidermek amacıyla buradayım. Bugüne kadar uygulanan formatların dışında bir format olacak. Genelde bizim ekonomide teşvik yöntemlerimiz merkezi bir mantıkla yürütülür. Bu doğrudur aslında. Ama bu genel düzenlemelerin mikro bazda çok yerine ulaşamadığını, bir başka ifade ile bazı firmaların bu teşvike ulaşmada sıkıntı yaşayabildiklerini gördük ve tespit ettik."
Canikli, 2017 yılındaki Hatay ziyaretinde de reel sektör başta olmak üzere, firmaların sorunlarını yerinde tespit etmek üzere geldiğini hatırlattı.
O ziyarette üretim yapan güçlü firmaların bazılarının finansa erişimde yaşadıkları sıkıntı nedeniyle potansiyellerini tam olarak kullanamadıklarını gördüklerini kaydeden Canikli, şöyle devam etti:
"Bazı firmalarımız isteme konusunda çok istekli olamayabiliyorlar. Bu aslında bir erdem. Ancak onların problemlerinin de kendilerinin bu tereddütlü yaklaşımları nedeniyle ulaşamama problemlerini de devlet olarak bizim çözmemiz gerekiyor. Biz onları bulacağız. Bu ziyaretin temel amaçlarından bir tanesi de bu. Esas itibarıyla firma bazlı geçici olarak sıkıntı yaşayanları bulacağız ve anında problemlerini çözeceğiz. Bunların kesinlikle üretimden çekilmelerine iflas etmelerine müsade etmeyeceğiz. Bunun için tek bir şartımız var. Firmanın karlı olması gerekiyor. En azından kredisi varsa kredi ana para ve faizini ödeyecek kadar kar, fon oluşturabilmesi gerekiyor. Bunu oluşturamıyorsa böyle bir kapasitesi yoksa o firmaya siz ilave destek sağladığınızda bu eksinin büyümesi anlamına gelir. Ekonomi için de yük olur."
Canikli, konuşmasının ardından basına kapalı gerçekleşen toplantıda firmaların sorun ve önerilerini dinledi. Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Yanmaz, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ile çok sayıda iş insanı katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.