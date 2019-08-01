Senarist - yönetmen Selçuk Aydemir'in çocukluk yıllarının hikâye edinildiği 'Mahalleden Arkadaşlar'ın çekimleri tamamlandı. Aydemir'in çocukluğunun perspektifinde 1990'lı yıllardaki Türkiye'nin toplumsal yaşantısının beyazperdeye yansıtılacağı filmde başrolleri Nurgül Yeşilçay, Alper Kul, Murat Akkoyunlu, Esat Polat Güler, Şahin Kendirci ve Yılmaz Gruda paylaştı.
TR 40 33'ün Productions'ın yapımcısı olduğu komedi türündeki 'Mahalleden Arkadaşlar'da Nurgül Yeşilçay, Selçuk Aydemir'in annesi 'İlknur'u, Alper Kul ise babası 'Ekrem'i canlandırdı. Yeşilçay, kameranın karşısına kişiyi şişman gösteren aparatlarla geçti.
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