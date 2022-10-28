NYT ve Musk arasında

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, inişli çıkışlı bir sürecin ardından sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı. Twitter'daki paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen Musk, çarşamba günü attığı tweette New York Times'ı hedef aldı.
New York Times'ta "Elon Musk nasıl jeopolitik kaos ajanı oldu" başlıklı bir haber kaleme alındı. NYT, Musk'ı Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, İran'daki protestoların ve Çin ile Tayvan arasındaki durumun sona erdirilmesi konusundaki önerileri nedeniyle "jeopolitik kaos ajanı" olarak nitelendirdi.
— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022
Musk ise Twitter hesabından şöyle cevap verdi;
"New York Times, küresel siyasette yeni, kaotik bir aktör olarak ortaya çıktı. Gazetenin dünyanın en yanıcı çatışmalarından bazılarına müdahaleleri bazen nimet oldu, ancak mesajları da sorunlara sebep oldu."
Musk, gazeteye konuşan anonim kaynaklarla dalga geçerek, "Konuya yakın isimsiz kaynaklara göre ki onlar anonim kalmak istiyor" dedi.
Musk geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından Ukrayna-Rusya barışına ilişkin şu anketi düzenlerken kullanıcılardan "evet" ya da "hayır" yanıtı vermelerini istemişti;
"Rusya-Ukrayna barışı
- BM gözetiminde ilhak edilen bölgelerin seçimlerinin yeniden yapılması. Rusya, eğer halkın iradesi buysa gitmeli.
- Kırım, resmen Rusya'nın bir parçası olarak tanınmalı.
- Kırım'a su temini güvence altına alınmalı.
- Ukrayna tarafsız kalmalı."
Musk'ın bu anketi Ukraynalı yetkilileri kızdırmıştı. NYT haberinde de Musk'ın barış planı önerme girişimi eleştirildi.
Haberde ayrıca Musk'ın Starlink'i İran'da çalıştırma girişimleri de eleştirildi ve bu girişim karışık olarak nitelendirildi. İranlı bir dijital haklar uzmanı olan Amir Rashidi, bunu 'sorumsuz' olarak nitelendirdi.
Son olarak, Musk'ın Çin-Tayvan krizinin sona ermesi için Tayvan'ın Çin'e bağlı özel idari bölge olması durumunda sorunun çözüleceği önerisi eleştirildi. Haberde bunun Tayvan'da Tesla ürünlerinin boykotuna yol açabileceği ileri sürüldü.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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