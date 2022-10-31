O an kamerada! Sokakta kadına feci şiddet!

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak´ta yürüyen Ş.T., yanındaki kadın arkadaşı N.S.'ye yumrukladı.
ALDIĞI DARBELERLE YERE YIĞILDI
DHA'da yer alan habere göre aldığı darbelerle yere düşen kadına, çevredekiler yardım etti. Çağırılan polis ekipleri, Ş.T. ve N.S.'yi emniyete götürdü.
KADIN İFADESİNDE "DÜŞTÜM" DEDİ
N.S.'nin emniyetteki ifadesinde 'düştüm' diyerek şikayetçi olmadığı öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, N.S.'nin Ş.T. tarafından şiddete uğradığını tespit etti.
SALDIRGAN YENİDEN İFADEYE ÇAĞRILDI
Görüntülerde N.S.'nin yanında yürüyen Ş.T.'ye vurduğu, yere düşen kadına çevredekiler yardım ettiği görüldü. Öte yandan polis ekiplerinin S.T.'yi yeniden ifadeye çağırdığı öğrenildi.
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