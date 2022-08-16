O anlar kamerada! Evin camını açtı! Tetiğe bastı!

İstanbul Beylikdüzü'nde geçen cuma günü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir sitede kan donduran bir olay yaşandı.

BIÇAKLI FOTOĞRAFLARINI KAYDETTİ

DHA'da yer alan habere göre arkadaşları ile yaşadığı evde bir araya gelen S.B., tabanca ve bıçak ile kendini cep telefonuyla kaydetmeye başladı.