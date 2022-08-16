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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: O anlar kamerada! Evin camını açtı! Tetiğe bastı!
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O anlar kamerada! Evin camını açtı! Tetiğe bastı!

İstanbul Beylikdüzü'nde, evinin camından sokağa doğru ateş eden S.B., o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı

Son dakika haberi: O anlar kamerada! Evin camını açtı! Tetiğe bastı!
O anlar kamerada! Evin camını açtı! Tetiğe bastı!
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DHA

İstanbul Beylikdüzü'nde geçen cuma günü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir sitede kan donduran bir olay yaşandı.

BIÇAKLI FOTOĞRAFLARINI KAYDETTİ

DHA'da yer alan habere göre arkadaşları ile yaşadığı evde bir araya gelen S.B., tabanca ve bıçak ile kendini cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

ATEŞ EDİP GÖRÜNTÜYÜ YAYINLADI

Daha sonra da evin camına çıkan S.B., tabanca ile dışarıya doğru ateş etti. Bu anları da kaydeden S.B., videoyu sosyal medyada yayınladı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLİP GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik ve adres tespiti yaptı.

Şüpheliyi yaşadığı evde yakalayan polisler, ifadesini almak üzere karakola götürdü.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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