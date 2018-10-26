Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yapı İşleri Müdürlüğü'nün açtığı "Sultanbeyli 75. Yıl Spor Kompleksi İnşaatı" ihalesi sonuçlandı. 6 Eylül 2018 tarihinde yapılan ihalenin sonucu 23 Ekim 2018'de açıklandı. Tek geçerli teklifin verildiği ihaleyi, 51 milyon 200 bin TL'ye Oftaş Gayrimenkul Yatırımları ile Şentürk İnşaat Taahhüt Mühendislik iş ortaklığı üstlendi. İhale şartnamesine göre spor kompleksi inşaatının Ocak 2020'ye kadar tamamlanması gerekiyor. İBB söz konusu spor kompleksi için ilk ihaleyi geçtiğimiz mart ayında açmış ancak ihale şartnamesindeki bir hata nedeniyle 23 Mayıs 2018 tarihinde ihaleyi iptal etmişi.

Spor kompleksine ait teknik şartnameye göre, yapılacak profesyonel futbol sahasının boyu 105, eni 68 metre olacak. Antrenman sahasının boyutları ise 90x68 metre olacak.



Tesisin yapılacağı yer müteahhide teslim edildikten sonra arazinin çevresinin düz sac ile kapatılması istendi. Şartnamede "İşin durumunu, ilerleyişini takip etmek amacı ile şantiye alanının tümünü görecek şekilde 1 ya da 2 kameranın kurulması, bu kameraların yüksek çözünürlüklü ve ip tabanlı olması, rutin bakımlarının yüklenici tarafından yapılması, iletişim altyapısının idarenin kullandığı sistemin kullanılarak yapılması işi ihaleye dahildir" denildi.



Onay alınmayan hiçbir malzemenin imalatta kullanılmayacağı belirtilen şartnamede, "Yüklenici, idarenin (İBB) talep ettiği hallerde, malzeme numuneleri üzerinde idare tarafından talep edilen tüm deneyleri, şantiyede veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca izin verilen ve idare tarafından onaylanacak bir laboratuarda yapacaktır" ifadelerine yer verildi.





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