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ÖABT soruları ve cevapları yayımlandı. KPSS ÖABT soruları ve cevapları 2018 görüntüle!

5 Ağustos 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi(ÖABT) sınavı sonrası adaylar ne kadar puan alacaklarını ve sınav sonuçlarını merak ediyor. KPSS ÖABT'nin soru ve cevapları yayımlandı. KPSS ÖABT soru ve cevapları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...

08.08.2018 - 12:05 | Güncelleme:

Binlerce öğretmen adayının 5 Ağustos tarihinde girdiği Öğretmenlik Alan Bilgisi(ÖABT) sınavının soru ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınav sonuçlarını büyük bir merakla bekleyen adaylar yayımlanan soru ve cevaplarla doğru ve yanlışlarını görebilecekler. KPSS ÖABT sınav soru ve cevaplarına nasıl ulaşılabilir? İşte detaylar... 

2018-ÖABT SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

5 Ağustos 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2018-ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 07 Ağustos 2018 tarihinde saat 16.15’den itibaren erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

 KPSS ÖABT SINAVINA 306 BİN ADAY BAŞVURDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öğretmenlik alan bilgisi testine (ÖABT) 306 bin 263 adayın, 2018-KPSS oturumlarına ise şu ana kadar 2 milyon 224 bin 284 adayın başvurduğunu bildirdi.

Özer, 2018-KPSS ÖABT'ye ilişkin açıklama yaptı.

2018-KPSS ÖABT'nin sorunsuz tamamlandığını belirten Özer, "ÖABT sınavında 800 bina ve 13 bin 974 salon kullanıldı. Sınavlarda 37 bin 656 sınav görevlisi görev yaptı." dedi.

Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) sonra 2018'in şu ana kadar en büyük katılımlı sınavının KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"2018-KPSS ÖABT sınavına toplam 306 bin 263 aday başvurdu. 2018-KPSS oturumlarına ise şu ana kadar toplam 2 milyon 224 bin 284 aday başvurdu. Sınavlar sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma, tüm illerdeki sınav koordinatörlerimize, sınav görevlilerimize ve emniyet görevlilerimize şükranlarımı sunuyorum."

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