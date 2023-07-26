Obama çiftinin aşçısı gölde ölü bulundu

Obama ve eşi, olayın ardından yaptıkları yazılı açıklamada, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Obama ailesi için çalışmaya başlayan Campbell'ı "ailenin sevilen bir parçası" olarak nitelendirdi.

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Campbell'in, 'yaratıcı bir şef' olduğunu ve kendisini sıcakkanlı, eğlenceli ve olağanüstü kibar bir insan olarak tanıdıklarını belirten çift, bu acı kayıptan dolayı derin üzüntü duyduklarını ifade etti.