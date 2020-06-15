26 Mart'ta pandemi nedeniyle İstanbul'dan ayrılan Fenerbahçe Beko başantrenörü Obradovic bugün Belgrad'tan döndü. Alanda gazetecilere herhangi bir açıklama yapmayan Sırp teknik adam Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme yapacak. Obradovic'in yeni sezonda kulüpte kalıp kalmayacağı yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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