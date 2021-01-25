İHA

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi 2021 Ocak ayında 2020 Aralık ayına göre; hizmet sektöründe yüzde 2,9 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,1 ve inşaat sektöründe yüzde 5,2 azaldı.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 101.9 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi 2020 Aralık ayında 99,0 iken, 2021 Ocak ayında yüzde 2,9 oranında artarak 101,9 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 5,4 artarak 103,0 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 1,4 artarak 98,0 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 2,1 artarak 104,6 oldu.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 108.5 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi 2021 Ocak ayında yüzde 0,1 oranında azalarak 108,5 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 3,7 azalarak 118,8 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 1,4 azalarak 90,1 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 4,9 artarak 116,7 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 84.2 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 88,8 iken, 2021 Ocak ayında yüzde 5,2 oranında azalarak 84,2 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 2,5 azalarak 75,7 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 7,4 azalarak 92,6 değerini aldı.

İnşaat sektöründe 2021 Ocak ayında girişimlerin yüzde 46,9'u faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 53,1'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" 2020 Aralık ayında yüzde 30,5 iken 2021 Ocak ayında yüzde 26,3, "talep yetersizliği" 2020 Aralık ayında yüzde 24,9 iken 2021 Ocak ayında yüzde 22,4 ve "diğer faktörler" 2020 Aralık ayında yüzde 27,5 iken 2021 Ocak ayında yüzde 30,0 oldu.