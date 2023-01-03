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Ocak ayında gezegenler sıra sıra dizilirken, gökyüzü meteor yağmuru ile parlayacak!

Mart ayında Jüpiter’in yörüngesinde keşfedilen bir kuyruklu yıldız gezegenimizin yakınından geçecek. Ayrıca 3 ve 4 Ocak’ta gökyüzünde meteor yağmuru olması bekleniyor. Yine Ocak ayında gezegenlerin adeta sıraya dizilip gökyüzünde tek bir hizada gözlemlenebilecek…

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  • Ocak ayında gezegenler sıra sıra dizilirken, gökyüzü meteor yağmuru ile parlayacak!

    12 OCAK’TA KUYURUKLU YILDIZ GÖRÜLECEK

    C/2022 E3 (ZTF) ismi verilen kuyruklu yıldız, toz, buz ve kayadan oluşan parlak bir kütle. NASA’ya göre kuyruklu yıldız 12 Ocak’ta Güneş’e en yakın noktadan gelecek ve ardından 2 Şubat’ta Dünya’ya en yakın geçişini yapacak.
  • Ocak ayında gezegenler sıra sıra dizilirken, gökyüzü meteor yağmuru ile parlayacak!

    Bize en yakın olduğu anda bile arada 42 milyon kilometreden fazla mesafe olacak. Ekvatorun kuzeyinde bulunan ülkeler de şafak öncesinde sabah saatlerinde görülebileceği söyleniyor. Güney yarımkürede bulunan ülkeler ise Şubat ayının başlarında görebilecek.
  • Ocak ayında gezegenler sıra sıra dizilirken, gökyüzü meteor yağmuru ile parlayacak!

    METEOR YAĞMURU GELİYOR

    Quadrantid meteor yağmuru Salı ve Çarşamba günleri gökyüzünde görülebilecek. 3 ve 4 Ocak’ta geçişi zirve yapacak ve Çarşamba akşamı saatte 110 meteor gökyüzünde görülecek.
  • Ocak ayında gezegenler sıra sıra dizilirken, gökyüzü meteor yağmuru ile parlayacak!

    GEZEGENLER TEK SIRA HALİNDE DİZİLECEK

    Ocak ayı boyunca, gezegenler yan yana gelecek şekilde gökyüzünde görünebilecek. Her gün batımının ardından dört gezegen teleskop veya dürbüne ihtiyaç duyulmadan yakınlaşarak görülecek.
  • Ocak ayında gezegenler sıra sıra dizilirken, gökyüzü meteor yağmuru ile parlayacak!

    2 Ocak: Ay ve Mars güneydoğu yönünde yüksekte olacak.

    18-24 Ocak: Gün batımından 45 dakika kadar sonra, Venüs ve Satürn güneybatı yönünde kesişecek.

    25 Ocak: Gün batımından 30 ile 45 dakika sonra Venüs ve Satürn’ün üzerinde, Ay, Jüpiter’e yakın halde görülecek.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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