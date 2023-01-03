Bize en yakın olduğu anda bile arada 42 milyon kilometreden fazla mesafe olacak. Ekvatorun kuzeyinde bulunan ülkeler de şafak öncesinde sabah saatlerinde görülebileceği söyleniyor. Güney yarımkürede bulunan ülkeler ise Şubat ayının başlarında görebilecek.