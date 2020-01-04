Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) Türkiye'de faaliyet gösteren otomotiv markalarının satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla bu yıl onuncusunu organize ettiği "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2019 Gladyatörleri" sahiplerini buldu.
Etkinliğin açılışında konuşan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, "Pazarın toparlanma sürecine girdiğine inandığımız 2019 yılı son çeyreğinin devamı olarak 2020 yılı için öngörülen yüzde 5'lik ekonomik büyümenin desteklemesi ve otomotiv ekosisteminin dengelenme sürecinden büyüme sürecine tekrar geçebilmesi için, fayda yaratacağına inandığımız tedbirler de derneğimiz tarafından Ankara ile paylaşıldı. Dernek olarak gelişmelerin takipçisi olmayı sürdüreceğiz" dedi.
22 DALDA ÖDÜL VERİLDİ
"ODD Satış ve İletişim Ödülleri" kapsamında yılın en başarılı marka ve çalışmaları 22 dalda ödüllendirildi.
Ödül alan tüm markalar ise şu şekilde;
SATIŞ ÖDÜLLERİ
En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: SSangyong
En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Lamborghini
En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Transit
En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea
En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford
En Çok Satılan Otomobil Markası: Renaualt
En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Fiat
İLETİŞİM ÖDÜLLERİ
Yılın Dergi Uygulaması: Jeep Renegade Dergi İletişimi- Rahatlık Doğada
Yılın Sosyal Medya Uygulaması: Ford Cem Yılmaz Karakomik Filmler FORD Focus Dijital Filmler
Yılın Dijital Deneyim Uygulaması: Mercedes-Benz HTA X-Class V6 Force Touch
Yılın Gazete Uygulaması: Honda Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi
Yılın Radyo Uygulaması: Audi Babalar Günü Radyo Spotu
Yılın Outdoor Uygulaması: Citoren C5 Aircross SUV Gerilla Aktiviteleri
Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: Hyundai KonAtolia
Yılın TV Uygulaması: Toyota Safety Sense Akıllı Güvenlik Sistemi İnsanlarda Olsaydı?
Yılın Entegre İletişim Kampanyası: BMW Yeni 3 Serisi Lansmanı
Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Audi Güzel Hareketler
Yılın Nostalji TV Uygulaması: Renault Kangoo Film Serisi
Yılın Nostalji Radyo Uygulaması: Ford Emniyet Kemeri Radyo Spotu
Yılın Nostalji Gazete Uygulama: Ford Ralli Şampiyonluk İlanı
Yılın Jüri Özel Ödülü: Fiat İyiye İşaret
Yılın Basın Lansmanı: Honda Civic
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