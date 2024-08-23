Ödenmeyen SGK priminden kimler sorumludur?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim ve diğer alacaklarını tahsil etmek için son zamanlarda yoğun bir faaliyet yürütüyor. Belediyelerin yanı sıra şirketler ve diğer mükelleflerden prim alacaklarını tahsil etmeye çalışıyor.

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Limited şirket ortakları, tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen SGK’nın prim alacaklarından, şirketteki hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu tutulurlar. Limited şirket ortaklarının sorumlu tutulabilmesi için prim borçlarının şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması gerekir. Ortağın şirketteki payını devretmesi halinde devreden veya devralan şahıslar devir öncesine ait olan ve devir tarihi itibarıyla ödenmemiş prim borçlarından, hisseleri oranında müteselsilen sorumlu olurlar.

REKLAM Kanuna göre, aksi kararlaştırılmadıkça limited şirket ortakları hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idareye ve şirketi temsile yetkili kabul ediliyor. Aksi kararlaştırılan durumlarda ise şirket ortaklarından en az birinin müdür olması gerekiyor. Müdür sıfatını haiz ortak veya ortaklar sermayedeki hisselerinden bağımsız olarak şirketin prim borçlarından sorumlu tutuluyorlar. ANONİM ŞİRKET ORTAĞI HANGİ DURUMDA BORÇTAN SORUMLU OLUR? Anonim şirketlerin SGK’ya ödenmeyen borçlarından dolayı şirket ortaklarının bir sorumluluğu bulunmuyor. Ancak, ortaklar taahhüt ettikleri sermayeyi tamamen veya kısmen şirkete ödememişler ise ödemedikleri sermaye kadar prim borçlarından sorumlu tutulabiliyorlar.

BORÇTAN ŞİRKET YÖNETİCİLERİ DE SORUMLUDUR 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, SGK’ya olan prim borçları haklı bir sebep olmaksızın süresinde ödenmezse kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri; tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin ise şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri SGK’ya karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar. SGK’nın tüzel kişilerden olan prim alacakları için takip ve tahsil işlemleri, tüzel kişi ile birlikte üst düzey yöneticiler ve yetkililer ile kanuni temsilciler hakkında da yürütülür.

REKLAM Tüzel kişilerin üst düzey yönetici ve yetkilileri, görevde bulundukları dönemde tahakkuk eden ve ödenmeyen borcun tamamından sorumludurlar. Bu kişilerin görevleri sona ermiş olsa dahi görevde bulundukları dönemde tahakkuk eden ve ödenmeyen borçtan dolayı sorumlulukları devam eder. Üst düzey yöneticiler, görevlerinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk eden borçtan sorumlu tutulmazlar. Şirketi temsil ve ilzam yetkisi bulunsun veya bulunmasın yönetim kurulu üyeleri de işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Prim borçlarından dolayı sorumlu tutulabilmesi için primlerin ödenmesi gereken ayda tüzel kişiliğin yönetim kurulu üyesi olunması yeterli kabul edilir. Bu nedenle yönetim kurulu üyeleri, primlerin ödenmesi gereken son gün itibarıyla da olsa yönetim kurulu üyesi oldukları dönemlerde ödenmesi gereken prim ve prime ilişkin borçlardan dolayı sorumludurlar.