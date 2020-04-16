Ödülleri kazananlar açıklandı

16. Akbank Kısa Film Festivali, bu yıl Ulusal Yarışma Kategorisi, Uluslararası Yarışma Kategorisi ve Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışma Bölümü'nden oluştu. Görüntü yönetmeni Cansu Boğuşlu, akademisyen Ahmet Bikiç ve yönetmen Selim Evci'den oluşan yarışma ön eleme jürisinin değerlendirmesi sonucu, "Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü"ne seçilen 14 film ve "Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar Bölümü"ne seçilen yine 14 film "En İyi Film Ödülü" için yarışmaya hak kazandı.

Ulusal Yarışma Festival Kısaları ana jüri üyeleri; oyuncu Öykü Karayel, yönetmen Can Evrenol, yönetmen Mehmet Bahadır Er, oyuncu Tamer Levent ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı'dan oluştu.

Ulusal Yarışma bölümünde 'En İyi Kısa Film' ödülü, yönetmenliğini Gökalp Gönen'in üstlendiği 'Avarya' filminin olurken, bu bölümde mansiyona değer görülen yapımlar Ahmet Keçili'nin 'Dede' filmi ve yönetmen Kasım Ördek'in 'Yağmur Olup Şehre Düşüyorum isimli filmi oldu.

Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar ana jüri üyeleri ise; yönetmen Maryna Er Gorbach, oyuncu Afsaneh Pakroo, belgesel yönetmeni Sinisa Gacic, yönetmen Tolga Karaçelik ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalıolarak belirlenmişti. Uluslararası Yarışma bölümünde Çek Cumhuriyeti'nden Daria Kashcheeva yönetmenliğindeki 'Daughter' adlı filmiyle 'En İyi Kısa Film' ödülünü alırken, bu bölümde mansiyona değer görülen yapımlar ise İranlı yönetmen Mohammad Hormozi'nin 'Inner Self' ve Mısırlı yönetmen Morad Mostafa'nın 'Ward's 'Henna Party' filmleri oldu.

Bu yıl 1752 senaryonun başvurduğu Akbank Kısa Film Forum bölümünde finale kalan 8 senaryo arasından en iyi senaryo jüri üyeleri; oyuncu Tuğçe Altuğ, senarist Akın Aksu, yazar ve yönetmen Melik Saraçoğlu tarafından değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda Sandra Peso'nun 'Bimbaprojesi' 'En İyi Senaryo' ödülünü alırken Ayça Çiftçi'nin 'O Yaz' senaryosu mansiyona değer görüldü.

Evde Kısa Film Yarışması başvuruları başlıyor...

Festival kapsamında bu yıla özel 'Evde Kısa Film Yarışması' düzenleniyor. Yarışmaya katılmak isteyenler son bir ay içerisinde çekilen en az 2, en fazla 5 dakikalık filmleriyle başvuru yapabilecek. 4-24 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Jüri değerlendirmeleri sonrasında sonuçlar 5 Haziran'da Akbank Sanat Instagram sayfasından açıklanacak.