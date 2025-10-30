Habertürk
Habertürk
        ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU! MasterChef ödül oyunu kim kazandı, hangi yarışmacı? 30 Ekim Perşembe MasterChef ödülü ne oldu?

        MasterChef'te ödül oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MasterChef'in yeni bölümünde şefler tarafından belirlenen yemekler, yarışmacılar tarafından seçilerek yapıldı. Yarışmacılar, ödül oyununda bireysel olarak yarıştı. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı ödülün sahibi oldu. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 30 Ekim MasterChef ödülü ne oldu?" İşte 30 Ekim Perşembe MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı...

        Giriş: 30.10.2025 - 19:25 Güncelleme: 31.10.2025 - 07:26
        1

        MasterChef'te heyecan ödül oyunu ile sürdü. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te yarışmacılar, büyük ödülü kazanmak için tezgah başına geçti. Ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 30 Ekim Perşembe MasterChef ödülü ne oldu?" İşte MasterChef'in yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

        Masterchef Türkiye'de ödül oyununu Ayten kazandı.

        3

        MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE OLDU?

        MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı 100 bin TL ödülün sahibi olacak. Ödülü kazanan yarışmacı aynı zamanda Danilo Şef ile Mart ayında İtalya'da gastronomi turuna katılma fırsatını yakalayacak.

        4

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Barış

        Ayten

        Aslı

        Sümeyye

        Mert

        Çağlar

        5

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen son yarışmacı Nisa olmuştu.

