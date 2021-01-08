Ödünç para yardımı başvuru nasıl yapılır? Ödünç para yardımı başvuru şartları nelerdir? Araştırılıyor. Koronavirüs sebebiyle maddi zorluk yaşayan vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağlamış olduğu desteklerden yararlanabiliyor. 5 bin ya da 10 bin Türk Lirası olmak üzere iki şekilde başvurular açıldı. Ödemeler ise bakanlığın belirlediği ödeme planı çerçevesinde gerçekleşiyor.

ÖDÜNÇ PARA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ödünç para yardımı başvurusu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden gerçekleşiyor.

5 bin ve 10 bin liralık ödünç para yardımı başvuru formaları için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

ÖDÜNÇ PARA YARDIMI BAŞVURU FORMU

ÖDÜNÇ PARA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yürütülen ödünç para yardımı 5.000 ve 10.000 TL olmak üzere iki şekilde sağlanıyor.

Ödünç para yardımının kapsamında ihtiyaç sahiplerinin anlık ve ani ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amaçlanıyor. Ödünç para yardımı şartlarına uygun olan ve başvurusu kabul edilen kişilerden aldıkları yardım bedelini belirlenen ödeme planı çerçevesinde geri ödemeleri beklenir. Ödeme sırasında kişilere faiz ya da işletme bedeli gibi ekstra masraflar çıkartılmaz. Kişiler yalnızca ana para bedelini öderler. Ödünç para yardımı şartları ilgili bakanlık tarafından belirlenmiştir:

*Başvurusunu iletecek kişinin banka veya herhangi bir bakanlığa borcu bulunmaması,

*Ödünç para başvuru formundaki bilgilerin doğru ve eksiksiz verilmesi,

*Başvurusunu ileten bireylerin iş arkadaşlarından en az 2 kefil gösterilmesi,

*Daha öncesinde ödünç para yardımından yararlanılmamış olması,

*Ödeme tablosunda belirtilen taksitlendirme planına uygun hareket edilmesi gerekir.